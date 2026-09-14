Hindi Diwas: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी दिवस के मौके पर स्कूल-कॉलेजों में भाषण, निबंध और कविता प्रतियोगिताओं से लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी साहित्य के लिए भी यह दिन खास है। इस मौके पर आज हम उन फिल्मों की बात करेंगे, जिन्होंने हिंदी साहित्य की मशहूर कहानियों को पर्दे पर उतारा गया।

प्रेमचंद की कहानियों से लेकर फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं तक, कई साहित्यिक कहानियों ने फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। आइए हिंदी साहित्य पर आधारित उन यादगार फिल्मों के बारे में जानते हैं।

गर्म हवा

साल 1973 में आई एम.एस. सथ्यू के निर्देशन में बनी ‘गर्म हवा’ हिंदी सिनेमा की चर्चित फिल्मों में से एक है। यह फिल्म मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई की एक अप्रकाशित कहानी पर आधारित थी। फिल्म में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद आगरा में रह रहे एक मुस्लिम परिवार की परेशानियों और संघर्ष को दिखाया गया है।

पिंजर

साल 2003 में आई चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी ‘पिंजर’ मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म विस्थापन और खासकर महिलाओं के दर्द और संघर्ष को सामने लाती है।

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तमस

1987 में आई गोविंद निहलानी के निर्देशन में बनी ‘तमस’ भी हिंदी साहित्य की चर्चित कृति पर आधारित है। यह फिल्म भीष्म साहनी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ‘तमस’ का रूपांतरण है। इसमें भारत विभाजन के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा और उसके असर को दिखाया गया है।

शतरंज के खिलाड़ी

साल 1977 में आई सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ मशहूर हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद की 1924 में प्रकाशित कहानी पर आधारित है। फिल्म की कहानी अवध के दो नवाबों की है, जो देश में हो रहे बड़े राजनीतिक बदलावों के बीच भी शतरंज के खेल में डूबे रहते हैं।

‘गोदान’ और ‘राग दरबारी’ पर बने धारावाहिक

मुंशी प्रेमचंद का ‘गोदान’ और श्रीलाल शुक्ल का ‘राग दरबारी’ हिंदी साहित्य के मशहूर उपन्यास हैं। इन दोनों कहानियों को दूरदर्शन के धारावाहिक में दिखाया जा चुका है। 2004 में दूरदर्शन पर आई 27 एपिसोड की सीरीज ‘तहरीर… मुंशी प्रेमचंद की’ में पहले 12 एपिसोड ‘गोदान’ की कहानी पर आधारित थे।