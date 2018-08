हिना खान ने सलमान खान के शो ‘दस का दम’ में आने से किया था इनकार, बताई वजह

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हिना खान साल भर पहले टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 में नजर आई थीं। इस शो को सलमान खान होस्ट कर रहे थे। वहीं बिग बॉस के सीजन 11 की विनर शिल्पा शिंदे रही थीं। अब इन दिनों सलमान खान गेम शो ‘दस का दम’ होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे को सलमान खान के शो ‘दस का दम’ में सिलेब्रिटी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। शो में इस दौरान शिल्पा के साथ सीरियल ‘ये है मोहब्बतें’ के रमन यानी करण पटेल भी पहुंचे थे। इस एपिसोड के ऑनएयर होने के बाद अब हिना खान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में हिना खान बता रही हैं कि उन्हें शो दस का दम से इंविटेशन मिला था। एक्ट्रेस बताती हैं कि सोनी चैनल वाले चाहते थे कि वह सलमान के शो पर आएं। लेकिन वह नहीं आईं।

अपने फैन्स से माफी मांगते हुए हिना वीडियो में कह रही हैं- ‘मैं जानती हूं, मेरे कई सारे फैन्स हैं जो इस बात से बिलकुल भी खुश नही हैं कि मैं ‘दस का दस’ का हिस्सा नहीं रही। मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि ‘दस का दम’ सिर्फ एक गेम है मेरे लिए। मुझे सोनी चैनल की तरफ से कॉल आया था। लेकिन मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ‘भसूड़ी’ गाने को प्रमोट करने दिल्ली जाना था। ऐसे में मैं आप सभी लोगों से माफी मांगती हूं।’

Whatt!!! Hina Khan Claims She was First Choice for appearing on #DusKaDum instead Of Shilpa Shinde, but She rejected it

Your Reaction?????#Sach or #Jhut @eyehinakhan @ShindeShilpaSpic.twitter.com/BWJZDyz8n3

— The Khabri (@TheKhbri) August 10, 2018