मदर्स डे की पोस्ट के कारण ट्रोल हुईं हिना खान, लोगों ने उड़ाया जमकर मजाक

मदर्स डे को बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के सितारों ने बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड और टीवी जगत के तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर मां के साथ तस्वीर शेयर कर मदर्स डे की बधाई दी। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ने भी इंस्टाग्राम पर मां और मौसी के साथ तस्वीर शेयर कर उन्हें इस खास दिन की बधाई दी। हालांकि हिना खान अपनी इस पोस्ट के कारण ट्रोर्ल्स के निशाने पर आ गईं। हिना खान को लोग मदर्स डे की पोस्ट के कारण ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल हिना खान ने इंस्टाग्राम पर जिस तस्वीर को शेयर किया है उसके लिए कैप्शन लिखा, मदर्स डे की शुभकामनाएं मौसी और मां। हिना ने ट्विटर पर मां के साथ कुछ तस्वीरों को साझा कर कैप्शन लिखा, मां, मुझे नहीं पता कि आपके बिना लंबे समय तक और बिना रातों की नींद बिता सकती हूं। शुक्रिया हमेशा मेरा सहारा बनने के लिए। इसके साथ ही हिना ने हैशटैग के साथ लिखा सैमसैंग रेफ्रिजरेटर, और सैमसंग कंपनी को भी टैग किया, #MomsLoveNonStop

Mom, I don’t know if I could make it through the long days and sleepless nights without you. Thank you for being my pillar of support. #SamsungRefrigerator #MomsLoveNonStop @Samsung_IN pic.twitter.com/rxPJesHoXr

— HINA KHAN (@eyehinakhan) May 13, 2018