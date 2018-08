कसौटी जिंदगी के 2 से हिना खान की छुट्टी! अब ये बन सकती हैं कोमलिका

पिछले दिनों ऐसी खबरें सामने आई थीं कि हिना खान एकता कपूर के शो ‘कसौटी जिंदगी की’ पार्टी- 2 में निगेटिव रोल में नजर आ सकती हैं। लेकिन ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शो में कोमोलिका का रोल हिना खान नहीं बल्कि क्रिस्टल डिसूजा निभाएंगे। फिलहाल शो की निर्माता एकता कपूर ने कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एकता कपूर ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर साझा की है इस फोटो में एकता के साथ पॉपुलर टीवी स्टार क्रिस्टल डिसूजा और अंकिता भार्गव के साथ ‘कसौटी..’ में कोमोलिका का किरदार निभा चुकी उर्वशी ढोलकिया नजर आ रही हैं। एकता ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा- अपने गैंग से नए जनरेशन की सबसे बुरी लड़की (कोमोलिका) के किरदार को बनाने में टिप्स लेते हुए। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग भी ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि कोमोलिका के रोल में हिना खान नहीं नजर आएंगी।

कुछ वक्त पहले हिना खान से सवाल किया गया था कि क्या वह एकता कपूर के शो में नजर आने वाली हैं? एक्ट्रेस ने कहा था, ”मैं यह नहीं कहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूं कि फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। हां, मैं एकता कपूर से मिली थी और लोगों ने कई तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। अभी हमें किसी नतीजे पर पहुंच जाने दीजिए। मैंने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग नहीं जानते कि हमने एक बंद कमरे में क्या बातें की और यह कैसे काम करेगा, इसलिए मेकर्स की ओर से ऑफिशियल घोषणा होने दीजिए।” बाद में जब उर्वशी से हिना को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था, ”मैं कौन होती हूं इसका जवाब देने वाली?”

Taking tips from the gang on creating the new age mean girl! #komolika #fromtheformertothelatter pic.twitter.com/gcANIr4h1k

— Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) August 13, 2018