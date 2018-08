जूते पहन गणपति के सामने खड़ी हुईं हिना खान, लोगों ने लगा दी क्लास

अक्सर विवादों में रहने वाली टीवी स्टार हिना खान एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनकी एक तस्वीर के चलते काफी आलोचना हो रही है। हिना इस तस्वीर में अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ देखी जा सकती है। दोनों ही जूते पहने गणेश भगवान के सामने खड़े होकर तस्वीर क्लिक करा रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने हिंदू धर्म के भगवान का सम्मान न करने पर हिना की काफी आलोचना की है।

You both shameless creatures @eyehinakhan and @JJROCKXX sharam aati h ya nahi #ganesha k aage #god k aage shoes phn k khade ho you guys are not worthy for respect seriously hum jo krre h tum loogo ki disrespect bhot acha h you shitty guys…… Go to hell .. pic.twitter.com/hnXjZq9hPB

1st she disrespected Allah by wearing such a filthy dress in a religious function

Now they disrespected Ganpati Bappa by wearing footwear in a Temple!@eyehinakhan & @JJROCKXX if u guys can’t respect god then don’t play with our emotions too!@Spotboye @tellymasala @pinkvilla https://t.co/lNPbdqrBFl

