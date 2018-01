हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी ने शिल्पा पर कसा तंज, कहा- कैसे सफल होगा स्वच्छ भारत अभियान

कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहे रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन-11 के कंटेस्टेंट्स अपने लड़ाई-झगड़े के कारण सुर्खियों में छाए रहते हैं। शो की दो स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच होने वाली लड़ाई ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा। हिना खान अक्सर शो में शिल्पा को अव्यवस्थित बताती नजर आ चुकी हैं। अब हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी जयसवाल ने भी शिल्पा की चीजों को अव्यवस्थित होने पर सवाल उठाया है। शिल्पा शिंदे को बिग बॉस के घर में आकाश ददलानी और अर्शी खान द्वारा मां का दर्जा दिया गया था। वहीं शिल्पा घर में सदस्यों के लिए खाना बनाती हुई भी नजर आईं। हाल ही के एपिसोड में हिना खान घर की सफाई करते नजर आईं थी तो उन्हें ये कहते हुए सुना कहा कि शिल्पा का सामान पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हैं।

रॉकी ने अपनी गर्लफ्रेंड हिना खान का सपोर्ट करते हुए ट्वीट कर लिखा, ”तीन महीने के एक्ट्रा डोज वीडियो को देखने के बाद मेरी मां खाना बनाते समय पीठ पीछे चुगली ही करती हैं। मैं उन्हें कहने वाला हूं कि ये अच्छी हाउस वाइफ के गुण नहीं हैं।” बता दें कि पिछले कुछ एपिसोड में शिल्पा किचन में काम करते समय शो के सदस्य पुनीश शर्मा से दूसरे कंटेस्टेंट्स की बात करते नजर आईं थी। कहा जा रहा है कि रॉकी के किए गए ट्वीट्स का इशारा शिल्पा की ओर ही है।

Is it me or the #Kitchen looks like it’s in a different house altogether?

After thse three months of #Extradose if I see my mom only cooking n not bitching m gonna tell her she’s not a nice representative of housewives.So what if she’s been doing it n MORE for more than 35yrs

— ROCKY (@JJROCKXX) January 8, 2018