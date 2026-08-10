अभिनेत्री हिना खान ने जून में अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम हिना खान ने अपने लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहे रॉकी जायसवाल से उस वक्त शादी की, जब वह स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं। शादी के कुछ समय बाद दोनों रियलिटी शो ‘पति, पत्नी और पंगा’ में भी नजर आए। इस वजह से कई लोगों ने उनकी शादी को शो के लिए किया गया पब्लिसिटी स्टंट बताया था। अब हिना ने अपने पॉडकास्ट ‘POV’ में इस पर खुलकर बात की है।

हिना खान और रॉकी जायसवाल की मुलाकात ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट पर हुई थी। यहीं दोनों के बीच प्यार हुआ। करीब 13-14 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने पिछले साल शादी कर ली।

अपनी शादी को पब्लिसिटी स्टंट बताए जाने पर हिना खान ने कहा, “लोग क्या कहते हैं, मुझे सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सच्चाई जानते हैं। अगर आप इसे पब्लिसिटी के नजरिए से देखेंगे, तो असली वजह कहीं पीछे छूट जाती है।” रॉकी ने भी कहा, “लोग झूठी चीजों पर विश्वास करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि हमने शो के लिए शादी की थी।”

हिना ने आगे कहा, “हमने शादी इसलिए की क्योंकि हमने सबसे लंबे समय तक, 13-14 साल तक डेट किया। सच कहूं तो हम अब भी शादी नहीं करते। सब कुछ कई महीने पहले तय हो चुका था। यह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, इसलिए हमें हर चीज की पहले से अच्छी तरह प्लानिंग करनी पड़ी थी। हमने इसलिए शादी की क्योंकि हमें नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। हमने शादी की तारीख भी काफी पहले तय कर ली थी।”

कैंसर की जंग के दौरान रिश्ते में आया था मुश्किल दौर

अपने रिश्ते के मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए हिना ने बताया कि कैंसर की जंग के दौरान उन्होंने कई बार रॉकी से किसी और से शादी करने के लिए कहा था।

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हिना ने कहा, “हमारे रिश्ते को जिन चीजों ने बनाए रखा, उनमें हमने मुश्किल वक्त और कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। ये मुश्किलें हमारी कंपैटिबिलिटी को लेकर नहीं थीं। हम उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं जहां हम लड़ते हैं। हमने असल जिंदगी के मुश्किलों का सामना किया है।”

रॉकी को दी थी किसी और से शादी करने की सलाह

उन्होंने आगे कहा, “स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के दौरान, खासकर मेरी और उसकी मां की स्थिति में, ऐसे कई मौके आए जब मैंने उससे कहा कि वह किसी और से शादी कर ले। मैंने उससे बहुत सी बातें कहीं कि आगे चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। यहीं आपके प्यार की परीक्षा होती है। मैं उसका इम्तिहान नहीं ले रही थी। अगर उसने मेरी बात मान ली होती, तो भी मैं उसके लिए खुश होती। मैं उससे इतना प्यार करती हूं कि उसकी खुशी मेरे साथ रहने से ज्यादा जरूरी है।”

हिना ने बताया कि रॉकी ने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ चुना। उन्होंने कहा, “उसने हर अच्छे-बुरे वक्त में मेरे साथ रहने का फैसला किया। वह हमारे लिए बहुत मुश्किल दौर था। हमें कई कठिन फैसले लेने पड़े और हमने लिए भी। जो लोग उस वक्त मेरे साथ थे, वे जानते हैं कि मैं यह सब सिर्फ उसकी वजह से कर पाई। उसने हर चीज को इतना आसान बना दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।”

कैंसर की खबर सुनने के बाद फालूदा बना था हिना के लिए उम्मीद का पल

पिछले साल अपनी ब्रेस्ट कैंसर की जंग के बारे में बात करते हुए हिना ने SCREEN को बताया था कि रॉकी ही घर आकर उन्हें बीमारी के बारे में बताने वाले थे।

हिना ने बताया था कि वह उस वक्त खाना खा रही थीं, इसलिए रॉकी ने उनके खाना खत्म करने का इंतजार किया और फिर उन्हें बीमारी के बारे में बताया। इस खबर को समझने में उन्हें करीब 10 मिनट लगे। उन्होंने कहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर क्या हो गया है।

हिना ने बताया, “रॉकी के घर आने से करीब 15 मिनट पहले मैंने अपने भाई से कहा था कि कई साल बाद मेरा फालूदा खाने का मन हो रहा है। हमने फालूदा ऑर्डर किया था। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि डॉक्टर ने सीधे रॉकी को फोन किया था।”

उन्होंने आगे बताया, “जब उसने मुझे खबर दी, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यह खबर मुझे अंदर से तोड़ने वाली थी। शायद मैं रोने लगती, तभी दरवाजे की घंटी बजी। हमारा ऑर्डर किया हुआ फालूदा आ गया था।”

हिना के मुताबिक, उस वक्त फालूदा उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने खुद से कहा कि यही उनकी जिंदगी है, उन्होंने फालूदा ऑर्डर किया है और उन्हें उसका आनंद लेना चाहिए। बीमारी उनकी जिंदगी में आई एक मुश्किल थी, जिसे उन्हें ठीक करना था, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं खत्म नहीं हुई थी।

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उन्होंने अपने भाई से फालूदा खोलने को कहा और सभी ने उसे खाया। अगले दिन वे डॉक्टर के पास गए। हिना ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने इतनी बड़ी खबर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और जिंदगी को सामान्य तरीके से जीने का फैसला किया।

शादी में हिना ने रॉकी के लिए कही थी दिल छू लेने वाली बात

पिछले साल हिना ने रॉकी के साथ अपनी इंटिमेट शादी का एक वीडियो भी शेयर किया था। इसमें उन्होंने रॉकी के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा था, “मैं बस कुछ शब्द कहना चाहती हूं। यह कोई वचन नहीं है। यह एक एहसास और एक भावना है। प्यार किया जाना खूबसूरत है, लेकिन जिंदगी की सभी अनिश्चितताओं के साथ किसी महिला को अपनाना, उसकी सभी कमियों के साथ उसे स्वीकार करना, दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बहुत-बहुत शुक्रिया।” हिना से जुड़ी खबर के लिए यहां क्लिक करें…