बिग बॉस सीजन 3 के कंटेस्टेंट रहे और प्रो क्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान जिन्हें लोग केआरके (KRK) के नाम से बेहतर जानते हैं। केआरके ने बिग बॉस के 11वें सीजन की हिस्सा रहीं हिना खान(Hina Khan) की आने वाली फिल्म हैक्ड(Hacked) को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया ”मुझे ये जानकर हैरानी हुई है कि किसी ने हिना खान के साथ फिल्म बनाई है, कौन देखा उनकी मूवी को मुझे पूरा यकीन है कि हिना खान अकेले ही बैठ कर अपनी मूवी देखेंगी”। केआरके के इस ट्वीट पर हिना का बचाव करने टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर करण वीर बोहरा सामने आए।

उन्होंने केआरके के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ”ये बात पूरी तरह सही है कि आप को लाखों लोग देखते सुनते हैं आपके रिव्यू पढ़ते हैं, लेकिन हम सब का ख्वाब है कि इंडस्ट्री में काम करें कुछ नाम कमाएं हमारा कोई गॉडफादर नहीं है लेकिन आज हिना जहां कहीं भी है वो उसकी मेहनत और लगन की वजह से पहुंची है”। करणवीर के इस ट्वीट के बाद हिना ने भी केआरके पर हमला बोलते हुए उनका बिना नाम लिए ट्वीट किया उन्होंने लिखा ” आज जो भी मेरे पास है, मेरे फैंस, मेरी फिल्म मेरा नाम वो सब मैनें मेहनत से कमाया है, मेरे लिए ये चीजें मायने रखती हैं किसी का कुछ भी कहना मायने नहीं रखता, एक दूसरे को बिना रीजन नीचा दिखाने से कुछ नहीं होता है आज मैं जहां कहीं भी पहुंची हूं उसके पीछे मेरी कड़ी मेहनत है”।

Every project I’ve got so far, every appreciator, every fan I have today. I have earned it with my hardwork n talent. And that’s what got me the film and THAT’S WHAT MATTERS. Not PR brokers, so @KVBohra people are smart enough to see through such stunts and acknowledge good work. https://t.co/KQgq7NQMZ9 — SAM #NoWhereToHide (@eyehinakhan) February 2, 2020

आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब केआरके ने किसी फिल्म या एक्टर का मजाक उड़ाया हैं। वो इससे पहले भी फिल्मों के रिव्यूस देना और एक्टर्स का मजाक उड़ाने का काम करते रहे हैं।

#LetsLiftEachOther

Instead of putting each other down for no reason.. I may not matter to u but I have worked my A** off to reach where I am today.. #AppreciationOrNoAppreciation #FromTelevisionToFilms #TelevisionHasItAll #WeDeserveAChanceToo — SAM #NoWhereToHide (@eyehinakhan) February 2, 2020

हिना खान की फिल्म हैक्ड 7 फरवरी को सिनेमाघरों मे दस्तक देगी। इससे पहले हिना फिल्म का प्रमोशन करने बिग बॉस 13 के सेट पर पहुंची थी, जहां उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान के साथ डांस मस्ती की थी। हिना बिग बॉस के 11वें सीजन का हिस्सा रहने के साथ-साथ शो की फर्स्ट रनरअप रही थीं।

