पंजाब की जानी मानी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली हिमांशी खुराना ने पहली बार अपने लाइफ से जुड़ी कुछ निजी बातों को साझा किया। पारस छाबड़ा के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने बिग बॉस 13 से लेकर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें की।

हिमांशी ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपने से ज्यादा कमाने वाले को डेट ही नहीं किया। बिग बॉस के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें इंसान की हर पसंद की चीज को उससे दूर कर दिया जाता है। साथ ही हिमांशी का कहना था कि बिग बॉस में बनने वाले कपल एक बहुत बड़ा बिजनेस मूव होता है।

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बिग बॉस 13 के घर में ही हिमांशी और आसिम रियाज को एक-दूसरे से प्यार हो गया था। घर से बाहर आकर उन्होंने अपना रिश्ता ऑफिशियल भी कर दिया था। दोनों ने साथ में कई म्यूजिक वीडियोज में काम भी किया। कुछ साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया।

हिमांशी ने बताया अपने डिप्रेशन का दर्द

पारस से बातचीत में हिमांशी ने बताया कि खराब रिलेशन आप पर फिजिकली भी असर करता है। आपका चेहरा भी बिगड़ने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे थायरॉयड, एंजाएटी, डिप्रेशन हो गया था। हर दूसरे दिन मेरी नाक से खून आता था, हाइपरटेंशन की वजह से। मेरे बालों से बदबू आने लगी थी। मेरे पिंपल होने लगे थे और आखिर में मैं कार्डियक डिपार्टमेंट में एडमिट थी।

खराब और अच्छे रिलेशन में क्या फर्क

पारस छाबड़ा के साथ पॉडकास्ट में हिमांशी से पूछा गया कि अच्छे और बुरे रिलेशन में क्या फर्क होता है। हिमांशी इसके जवाब में कहती हैं कि ‘उन्हें समझ आया कि दो लोग अलग-अलग हैं, लेकिन उन्हें साथ-साथ चलना है और ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ग्रो करें। ये अच्छा रिलेशन हैं। साथ ही खराब रिलेशन के बारे में आपकी गट फीलिंग आपको एक हिंट दे देती है कि कुछ खराब है।’

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ज्यादा कमाने वाले लड़कों को डेट नहीं किया

उन्होंने बताया कि वो अब अपनी लाइफ में एक इमोशनली समझदार लड़का ढूंढ रही हैं। जिसमें लड़कियों को समझने की समझ हो। हिमांशी बताती हैं कि ‘आप बचपन से जिस इंसान को देख रहे हो खराब हालत में, आगे जाकर आप अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को ढूंढते हो जिन्हें आप फिक्स कर सकों। मेरे साथ यही हुआ है हमेशा।’ उन्होंने बताया कि ‘मैंने आज तक ऐसा लड़का डेट नहीं किया जो मुझसे ज्यादा कमाता हो। ये सच है।’

धर्म बदलने के लिए आया था दबाव

पारस ने कहा कि जब वो रिलेशन में थी तब उनके कन्वर्जन की खबरें आई थीं, क्या वो सच हैं। हिमांशी इसके जवाब में कहती हैं कि ‘छोड़ो यार, क्या ही बोलना है।’ यहां हिमांशी ने बिना किसी का नाम लिए बताया कि ‘एक बार ऐसा हुआ कि मुझसे बोला गया कि तुम पूजा पाठ नहीं कर सकती इसके बाद। मैंने उससे पहले अपने मुंह से ये बात बोली कि उससे पहले मैं चार धाम की यात्रा करना चाहती हूं। क्योंकि उससे बाद मैं कभी नहीं मिल पाउंगी।’

“मेरे मन में सवाल आया कि जब मैं मरूंगी तो मुझे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। वो मेरा टर्निंग प्वाइंट था। मैं किन्नौर कैलाश गई और वहां जाते ही मैं जोर से रोने लगी।”

बता दें कि साल 2023 में हिमांशी और आसिम का ब्रेकअप हो गया था। आपसी सहमति से दोनों ने ऑफिशियली अपने अलग होने की खबर को साझा किया था।