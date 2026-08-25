बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (DDLJ) से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया है, जिसे जानकर फैंस भी हैरान रह जाएंगे। फिल्म में उन्होंने काजोल की मौसी कम्मो कौर का किरदार निभाया था। हालांकि, फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार नजर नहीं आया था। इसकी वजह उनके पति ज्ञान शिवपुरी की अचानक हुई मौत थी।

पति की मौत से टूट गई थीं हिमानी

हिमानी शिवपुरी ने हाल ही में नेशन वन को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके पति ज्ञान शिवपुरी अचानक बाथरूम में गिर पड़े थे। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में रहने वाले एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने ज्ञान को मृत घोषित कर दिया। लेकिन हिमानी को यकीन नहीं हुआ और वह अपने पति को अस्पताल ले गईं।

एक्ट्रेस ने बताया कि अस्पताल ले जाने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई और उन्हें अकेले ही अंतिम संस्कार से लेकर बाकी सभी औपचारिकताएं संभालनी पड़ीं। उस समय उनका भाई भी उनके साथ था, लेकिन वह उनसे छोटा था और मुंबई से ज्यादा परिचित नहीं था। हिमानी के लिए यह एक बड़ा सदमा होने के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी थी।

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पुलिस स्टेशन में हुआ अजीब वाकया

पोस्टमार्टम से जुड़ी औपचारिकताओं के लिए हिमानी को अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। इसी दौरान वहां मौजूद एक पुलिसवाले ने उनसे ऐसा कुछ कह दिया, जिससे वह गुस्से से आग बबूला हो गई थीं।

दरअसल, पुलिसवाला हिमानी का फैन था और उसने उनके टीवी शो ‘हमराही’ में निभाए गए देवकी भौजाई के किरदार की तारीफ शुरू कर दी। हिमानी ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि उस वक्त उनके पति की मौत हुई थी और वह बेहद दुखी थीं, लेकिन पुलिसकर्मी उनसे उनके किरदार की तारीफ करने लगा।

हिमानी ने बताया कि उस समय उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। हालांकि, उनके भाई ने उन्हें शांत कराया। आज जब वह उस घटना को याद करती हैं तो उन्हें हंसी आती है, लेकिन उस वक्त हालात उनके लिए बेहद मुश्किल थे।

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DDLJ के क्लाइमैक्स में इसलिए नहीं दिखीं हिमानी

हिमानी शिवपुरी ने बताया कि पति की मौत के बीच वह यह तक भूल गई थीं कि उन्हें ‘DDLJ’ के क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए जाना था। फिल्म की शूटिंग टीम ने बाद में उन्हें फोन कर स्थिति समझी और बताया कि शाहरुख खान, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल समेत बाकी कलाकारों की डेट्स तय हैं, इसलिए क्लाइमैक्स की शूटिंग करनी होगी।

हिमानी उस समय शूटिंग के बारे में ज्यादा सोचने की स्थिति में नहीं थीं। यही वजह रही कि फिल्म के उस यादगार क्लाइमैक्स में उनका किरदार कम्मो कौर नजर नहीं आया। कहानी में कम्मो और धरमवीर मल्होत्रा (अनुपम खेर) के रिश्ते को भी आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन उनकी निजी त्रासदी के चलते ऐसा नहीं हो सका।

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ 1995 में रिलीज हुई थी और शाहरुख खान-काजोल की इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक खास मुकाम हासिल किया। फिल्म आज भी अपनी कहानी, किरदारों और यादगार क्लाइमैक्स के लिए दर्शकों के बीच लोकप्रिय है।