Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection: भाईजान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी ‘टाइगर जिंदा है’, जानें अब तक का कलेक्शन

Tiger Zinda Hai Box Office Collection: सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित रही। सलमान की इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे रिलीज हुए अब महीने भर से ज्यादा समय बीत चुका है। इसके बावजूद फिल्म सिनेमाघरों से हटने का नाम नहीं ले रही है। भाईजान की इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। 22 दिसंबर 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही फिल्म ने टिकट खिड़की पर ताबड़तोड़ कमाई शुरू कर दी। इस फिल्म ने पांच हफ्तों के बाद भारत में करीब 335 करोड़ रुपए की कमाई की है।

इसकी कमाई के आंकड़े फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने शेयर किए हैं। उनके ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने भारत में रिलीज के पहले हफ्ते में ही 206.04 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 85.51 करोड़ रुपए कमाए, तीसरे हफ्ते में 27.31 करोड़ रुपए, चौथे हफ्ते में 10.89 करोड़ रुपए और पांचवे हफ्ते में 5.81 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में फिल्म का कुल कारोबार करीब 335.56 करोड़ रुपए रहा है। ये फिल्म भारत में सलामान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी ही। इसने सलमान की पिछली फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ (320.34 करोड़ रुपए) और ‘सुल्तान’ (300.45 करोड़ रुपए) को पीछे छोड़ दिया है।

#TigerZindaHai – OVERSEAS – Total after Week 5: $ 20.21 mn [₹ 128.58 cr]…

USA-Canada: $ 5.906 mn

UAE-GCC: $ 7.080 mn

UK: $ 2.357 mn

RoW: $ 4.867 mn

Few cinemas yet to report. #TZH

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 26, 2018