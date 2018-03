Hichki: रानी मुखर्जी की फिल्म स्क्रीनिंग पर पहुंचे स्टार्स, जानिए करण जौहर, सुष्मिता सेन को कैसे लगी फिल्म

रानी मुखर्जी की फिल्म ‘हिचकी’ 23 मार्च को सिनेमाघरों में आ रही है। वहीं गुरुवार रात को रानी मुखर्जी ने सेलेब्स के लिए अपनी फिल्म ‘हिचकी’ की स्क्रीनिंग रखवाई। फिल्म में रानी मुखर्जी नैना के किरदार में हैं। नैना पेशे से एक टीजर है, जिसे टॉरेट सेंड्रोम है। इस बीच जैसे तैसे नैना को एक स्कूल में टीचर की जॉब मिलती है। इस दौरान उनकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आती हैं। वहीं स्कूल के बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। किस तरह से नैना की जिंदगी की ये सबसे बड़ी हिचकी उसके करियर के आड़े आती है फिर भी वह हार नहीं मानती। फिल्म में यह दिखाया गया है।

रानी की ये फिल्म देखने के लिए अनिल कपूर, सुष्मिता सेन और उनकी दोनों बेटियां अलीशा और रेनी, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और तुषार कपूर पहुंचे। इस दौरान सारे स्टार्स को रानी की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। इससे पहले भी रानी ने जब अपनी शादी के बाद फिल्मों में वापसी की थी तो वह मर्दानी बन कर वापस आई थीं। फिल्म ‘मर्दानी’ में दर्शकों को उनका अंदाज काफी पसंद आया था। रानी की फिल्म ‘हिचकी’ को लेकर करण जौहर ने एक ट्वीट किया। ट्वीट पर करण ने पोस्ट कर कहा, ‘हिचकी एक सेंसेटिव फिल्म है जो बहुत ही अच्छी है। यह एक डिस ऑर्डर की डिगनिटी और स्ट्रेंथ की कहानी है। रानी मुखर्जी इस फिल्म की आत्मा और जिंदगी है। वह फिल्म में ब्रिलियंट लग रही हैं। रानी का ये किरदार लोगों को हमेशा याद रहेगा।’

करण अपने दूसरे पोस्ट में लिखते हैं, ‘हिचकी आपको आपके स्कूल के दौर पर ले जाएगी। जो आपको जिंदगी का पाठ पढ़ाएगी, वह भी खूबसूरत तरीके से। ऐसी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए वेलडन @sidpmalhotra। यह फिल्म देखना जरूरी है।’

#Hichki is a feel good and extremely sensitive film….adresses a disorder with dignity and strength….#RaniMukerji is the soul and life of this film! She is absolutely brilliant!!!! And reminds you of her exceptional talent again!!!! — Karan Johar (@karanjohar) March 16, 2018

तुषार कपूर ने भी फिल्म के बारे में ट्वीट किया है। तुषार कहते हैं,’यह एक एंटरटेनिंग मूवी है, यह एक ट्रू ह्यूमन स्प्रिट की कहानी है।’

#Hichki takes you back to school and gives you life lessons in such a nuanced and beautiful way! Well done @sidpmalhotra for directing this film with such an assured hand and with such sensitivity! Must watch!!! #hichki — Karan Johar (@karanjohar) March 16, 2018

अनिल लिखते हैं, ‘पिछली रात फिल्म हिचकी देखी। मुझे बहुत पसंद आई। पूरी टीम में फिल्म में कमाल का काम किया है। खास तौर पर बच्चों ने और #NeerajKabi ने। और रानी तुम तो मेरी नई फेवरेट टीचर हो। तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।’

Rani Mukherjee is flawlessly natural as always & congrats @sidpmalhotra for making a sensitive story so funny and relatable too! #Hichki — Tusshar (@TusshKapoor) March 16, 2018

Watched #Hichki last night and absolutely loved it! The whole team has done an exceptional job especially the kids & #NeerajKabi! And Rani you are my new favourite teacher! Your performance has left me speechless! pic.twitter.com/Xrxlx62rDg — Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 12, 2018

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ट्वीट कर लिखती हैं, ‘फिल्म बहुत इंस्पायरिंग है। रानी की परफॉर्मेंस काबिल ए तारीफ है। यह एक बेहद डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसे सिड मल्होत्रा ने बहुत अच्छे से पेश किया है। देखनी जरूरी है फिल्म हिचकी। ‘

Just watched #Hichki ,so inspiring. A splendid and flawless performance by my dearest #RaniMukerji, a difficult subject handled so well by director @sidpmalhotra . Take a bow team #Hichki. Must watch — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) March 15, 2018

