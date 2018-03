Hichki Box Office Collection Day 4: दर्शकों के दिलों को छू रही ‘हिचकी’, जानिए रानी की फिल्म का टोटल कलेक्शन

Hichki Box Office Collection Day 4: एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म ‘हिचकी’ दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। अंदाजे लगाए जा रहे थे कि फिल्म अपने ओपनिंग डे पर ठीक ठाक कमाई कर लेहगी। ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने तो ट्वीट कर ये तक कहा था कि फिल्म पहले दिन 2 करोड़ रुपए कमा सकती है। वहीं फिल्म ने उम्मीदों से ऊपर उठकर कमाई कर दिखाया। शुक्रवार को फिल्म ने 3.30 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 5.35 करोड़ रुपए की कमाई की।

वहीं रविवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 6.70 करोड़ रुपए रहा। सोमवार को फिल्म ने 2.40 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके चलते फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया है-17.75 करोड़ रुपए। जहां एक तरफ अजय देवगन की फिल्म ‘RAID’ अभी भी सिनेमाघरों में बहतरीन प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में रानी की ये छोटे बजट की फिल्म भी कमाल कर रही है और RAID को बराबर की टक्कर दे रही है। तरण आदर्श के अनुसार, ‘फिल्म को ऑडियंस का एप्रीसिएशन मिल रहा है। वहीं क्रिटिक्स ने भी फिल्म की तारीफ की है। हर दिल फिल्म अच्छा कर रही है।’बता दें रानी मुखर्जी ने इस फिल्म से करीब 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है।

इससे पहले रानी फिल्म मर्दानी में नजर आई थीं। फिल्म ‘हिचकी’ छोटे बजट में बनी फिल्म है। बावजूद इसके फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है। तरण आदर्श के अनुसार अगर फिल्म 20 करोड़ कमा लेती है तो भी फिल्म फायदे में ही रहेगी। इस फिल्म का कुल बजट 12 करोड़ रुपए का रहा। फिल्म को दर्शकों के साथ तरण आदर्श ने भी अच्छे स्टार रिव्यू दिए। फिल्म को 3 स्टार और वन वर्ड रिव्यू में पावरफुल बताया गया है।

#Hichki finds appreciation from audience and applause from critics… Goes from strength to strength with each passing day… Will have to stay stronger over weekdays now… Fri 3.30 cr, Sat 5.35 cr, Sun 6.70 cr. Total: ₹ 15.35 cr [961 screens]. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 26, 2018