Hichki Box Office Collection Day 2: उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही रानी की फिल्म ‘हिचकी’, जाने दूसरे दिन की कमाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म ‘हिचकी’ इस शुक्रवार यानी 23 मार्च को रिलीज हो चुकी है। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई है। वहीं फिल्म क्रिटिक्स ने भी ‘हिचकी’ को अच्छे रिव्यूज दिए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म अपने पहले दिन करीब दो करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेगी। लेकिन रानी मुखर्जी की फिल्म ने अपने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा बेबतर प्रदर्शन किया। फिल्म ने अपने पहले दिन 3.30 करोड़ रुपए की कमाई की। ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी कर कहा, ‘डे वन में हिचकी ने प्रोग्रेस की। शनिवार और रविवार को फिल्म और भी बहतर कर सकती है।’

इससे पहले तरण आदर्श ने अनुमान लगाया था कि फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 2 करोड़ रुपय कमा लेगी। इसके अलावा रानी मुखर्जी की ये फिल्म अपने पहले वीकेंड पर 7-8 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। बता दें, फिल्म हिचकी महज 12 करोड़ रुपए में बनी है। वहीं तरण आदर्श के अनुसार अगर फिल्म 20 करोड़ भी कमा लेता है तो फिल्म को तब भी मुनाफा होगा। तरण आदर्श ने इस फिल्म को अपने वन वर्ड रिव्यू में पावरफुल बताया है और फिल् मको साढ़े 3 स्टार्स दिए गए हैं।

#Hichki settles and cements its status as Day 1 progresses… Records better occupancy post evening onwards… Sat and Sun expected to witness escalation in biz… Fri ₹ 3.30 cr [961 screens]. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 24, 2018