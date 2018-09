बेटे आरव को इस खास अंदाज में बर्थडे विश करते नजर आए अक्षय कुमार

अक्षय कुमार के बेटे आरव का आज जन्मदिन है। बेटे आरव के जन्मदिन पर अक्षय कुमार ने उन्हें खास तरह से बर्थडे विश किया है। अक्षय ने बेटे के जन्मदिन पर एक ट्वीट पोस्ट किया है। ट्वीट में बेटे आरव को इमोशनल हो कर जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय अपने ट्वीट में बेटे को खुद से बेहतर बहुत बेहतर बता रहे हैं। अक्षय लिखते हैं- ‘मुझसे लंबा, मुझसे स्मार्ट, मुझसे अच्छा। मैं तुम्हारे लिए दुवाएं करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ मेरी दुवाएं रहेंगी।’ बता दें, अक्षय और आरव एक दूसरे से फादर-सन से भी ज्यादा बढ़कर रिलेशनशिप शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे के दोस्त जैसे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय के बेटे आरव भी अपना करियर पिता की तरह बॉलीवुड में बनाना चाहते हैं। अक्षय के बेटे एक्टर बने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन टीओआई की एक रिपोर्ट में अक्षय इन सभी बातों को नकारते हैं। अक्षय कहते हैं- ‘वह अभी बहुत छोटा है। अभी आरव सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा रहा है। मैं अभी इस बार में नहीं जानता कि वह इंडस्ट्री में आएगा या नहीं। मैं उसे अभी नहीं ला रहा हूं। आज के बच्चे अपने दिमाग से चलते हैं। वह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।’

Taller than me, smarter than me, wealthier than me, nicer than me! My wish for you this year and always will be to have everything more than I ever had Happy birthday Aarav pic.twitter.com/Yul9vfLKad

