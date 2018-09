‘ठीक है’ पर वायरल हो रहा है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का ये फनी स्पूफ

Sweetheart 😍 Follow 😍👉@aliaabhattdose 👈😍 . . . . . . . . . . . . . . . #aliabhattfans #aliaa #aliaabhatt #beautiful #bold #bollywood #smile #salman #varundhawan #srk #sonamkapoor #instagram #instabollywood #kareenakapoor #kaiagerber #kaitrinakaif #dishapatani #justin #jaquelinefernandez #salman #airportlook #look #dabboratnani #aliabhattfans

A post shared by Aliaa bhatt ✨ (@aliaabhattdose) on Sep 4, 2018 at 3:12am PDT