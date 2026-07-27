अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी पिछले 12 वर्षों से मथुरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हालांकि, शुरुआत में उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उनके राजनीति में आने के फैसले से उनके दिवगंत पति अभिनेता धर्मेंद्र बिल्कुल खुश नहीं थे।

इसके लिए उनकी मां ने उन्हें प्रेरित किया था, जबकि दिवंगत अभिनेता और नेता विनोद खन्ना ने उन्हें राजनीति की बारीकियां सिखाईं। धर्मेंद्र खुद राजनीति का अनुभव कर चुके थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी राजनेता बने।

रिपब्लिक से बातचीत में हेमा मालिनी ने बताया कि जब वह देशभर में चुनाव प्रचार के लिए जाती थीं, तब धर्मेंद्र उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते थे। उन्होंने कहा, “शुरुआत में वह बहुत घबराते थे। भाजपा मुझे अलग-अलग जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए भेजती थी। भीड़ देखकर वह कहते थे, ‘इतनी भीड़ में जाती हो, बस सुरक्षित रहना।’ मैं अक्सर हेलीकॉप्टर से भी सफर करती थी, जिसकी वजह से भी उन्हें चिंता रहती थी। वह पूछते थे, ‘क्या जाना जरूरी है?’ और मैं कहती थी, ‘पार्टी बुला रही है, इसलिए जाना ही पड़ेगा।'”

हेमा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें अपनी लोकप्रियता का असली एहसास हुआ। उन्होंने कहा, “जब मैंने प्रचार शुरू किया, तभी मुझे महसूस हुआ कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। मैं हैरान होकर पूछती थी, ‘क्या ये लोग मुझे देखने आए हैं?’ और लोग कहते थे, ‘हां।’ यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था।”

अपने शुरुआती राजनीतिक अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, “शुरुआत में मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि मुझे राजनीतिक भाषण देना नहीं आता था। मेरा पहला हिंदी भाषण मेरी मां ने लिखकर दिया था।”

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यह भाषण उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर में विनोद खन्ना के चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। हेमा ने कहा, “वह उनका निर्वाचन क्षेत्र था। अगर मैं कहूं कि मुझे राजनीति में लाने वाले वही थे, तो गलत नहीं होगा।”

1999 के लोकसभा चुनाव में विनोद खन्ना के लिए प्रचार करना ही हेमा मालिनी की राजनीति में औपचारिक शुरुआत थी। उन्होंने गुरदासपुर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले अकाली दल-भाजपा गठबंधन को वोट देने की अपील की।

हेमा ने बताया कि आखिरकार राजनीति में आने के लिए उनकी मां ने ही उन्हें तैयार किया। उन्होंने कहा, “मेरी मां ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की वजह से भाजपा एक अच्छी पार्टी है। पहले मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन मां ने कहा, ‘ना मत कहो। अब तक तुमने लोगों का मनोरंजन किया है, अब देश के लिए भी कुछ करने का मौका मिला है, तो इसे स्वीकार करो।'”

हेमा मालिनी ने बताया कि बाद में उन्हें राज्यसभा जाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, “राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने की प्रेरणा मिली। इसी प्रेरणा के साथ मैंने 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और तीनों बार जीत हासिल की।”

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उन्होंने यह भी खुलासा किया कि चुनाव लड़ने के लिए उनकी एक खास शर्त थी। हेमा ने कहा, “मैंने साफ कह दिया था कि अगर चुनाव लड़ूंगी तो सिर्फ मथुरा से, क्योंकि मैं भगवान श्रीकृष्ण की भक्त हूं। शुरुआत में यह सीट किसी और के लिए तय थी, लेकिन बाद में मुझे यह सीट मिल गई। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने मेरा पूरा समर्थन किया था। आज उनकी बहुत याद आती है।”

यह पहली बार नहीं है जब हेमा मालिनी ने अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर धर्मेंद्र की चिंता का जिक्र किया हो। इससे पहले न्यूज18 को दिए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि धर्मेंद्र ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी थी, क्योंकि राजनीति का सफर बेहद कठिन होता है।

हेमा ने कहा, “धरमजी को मेरा राजनीति में आना पसंद नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि चुनाव मत लड़ो, यह बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा था कि वह खुद इसका अनुभव कर चुके हैं। लेकिन उनकी बात सुनकर मैंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्हें लंबी-लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं और उन्होंने सांसद रहते हुए काफी काम भी किया। जब कोई फिल्म स्टार राजनीति में होता है, तो लोग उससे मिलने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। धरमजी की लोकप्रियता कितनी थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वजह थी कि उन्हें यह सब परेशान करता था। मुझे भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं उन्हें बेहतर तरीके से संभाल लेती हूं।”

धर्मेंद्र वर्ष 2004 से 2009 तक राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रहे। हालांकि, सांसद के तौर पर उनकी कम उपस्थिति को लेकर आलोचना भी हुई थी। बाद में उन्होंने कई बार कहा कि फिल्मों और राजनीति के बीच संतुलन बनाना उनके लिए आसान नहीं था।

इसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक यात्रा का श्रेय विनोद खन्ना को दिया। उन्होंने कहा, “मैं विनोद खन्ना से बहुत प्रेरित हुई। वह मुझे अपने चुनाव प्रचार में साथ लेकर गए और उन्होंने ही सिखाया कि जनता के बीच कैसे बोलना है और भाषण कैसे देना है। पांच-छह हजार लोगों के सामने पहली बार बोलना बिल्कुल आसान नहीं होता। उस समय बहुत डर लगता है।”

विनोद खन्ना गुरदासपुर से दो बार भाजपा सांसद रहे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री और बाद में विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई।