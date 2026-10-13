बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी 77 साल की उम्र में भी अपनी कला से लोगों का दिल जीत रही हैं। नवरात्रि के मौके पर 11 अक्टूबर को हेमा मालिनी ने हैदराबाद के क्लासिक कन्वेंशन सेंटर में अपने लोकप्रिय डांस प्रोग्राम ‘दुर्गा’ की प्रस्तुति दी। इस दौरान वह मां दुर्गा और माता पार्वती के रूप में नजर आईं।

उनकी इस परफॉर्मेंस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हेमा मालिनी ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस परफॉर्मेंस की तस्वीरें साझा की हैं।

तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “कल शाम क्लासिक कन्वेंशन सेंटर में तेलंगाना के अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित ‘अग्र दांडिया नवरात्रि समारोह’ में प्रस्तुति दी। यह आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर भी आयोजित किया गया था। नवरात्रि के पहले दिन अपनी सबसे लोकप्रिय नृत्य नाटिका ‘दुर्गा’ प्रस्तुत करना मेरे लिए बेहद खास और सुखद अनुभव रहा। इस अवसर पर प्रस्तुति देकर मुझे सचमुच धन्य महसूस हुआ।”

उन्होंने दो तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें से एक में वह माता पार्वती के रूप में नजर आ रही हैं, जबकि उनके साथ भगवान शिव की भूमिका निभाने वाले कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो मां दुर्गा के रूप में दिखाई दे रही हैं।

हेमा मालिनी शेयर किया परफॉर्मेंस का वीडियो

तस्वीरों के अलावा हेमा मालिनी ने अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो भी शेयर किया है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “तेलंगाना के अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित ‘अग्र दांडिया नवरात्रि समारोह’ में क्लासिक कन्वेंशन सेंटर में नवरात्रि के पहले दिन अपनी सबसे लोकप्रिय नृत्य नाटिका ‘दुर्गा’ प्रस्तुत करना मेरे लिए बेहद खुशी और आनंद का अनुभव रहा। यह आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर भी आयोजित किया गया था। इस शुभ अवसर पर आप सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।”

फैंस कर रहे तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद कई फैंस ने उनके अभिनय और डांस परफॉर्मेंस की तारीफ की। एक यूजर ने हैदराबाद में उनका स्वागत करते हुए खुशी जताई। वहीं, दूसरे ने उनकी प्रस्तुति को बेहद दिव्य बताया। एक अन्य प्रशंसक ने कार्यक्रम में आने और शानदार प्रस्तुति देने के लिए उनका आभार जताया। एक यूजर ने उनकी कला के प्रति लगाव की सराहना करते हुए लिखा कि उम्र उनके हुनर के आड़े नहीं आती और वह एक सच्ची कलाकार हैं।