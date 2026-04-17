भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक की सराहना करते हुए इसे देश की महिलाओं की ताकत, संघर्ष और धैर्य को समर्पित बताया।

लोकसभा की विशेष बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि उन महिलाओं के साहस और योगदान की पहचान है, जिन्होंने सदियों से परिवार और समाज को मजबूत बनाया है, भले ही उन्हें इसका पर्याप्त श्रेय न मिला हो।

उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक महिलाओं को सिर्फ प्रतिनिधित्व ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें अपनी आवाज उठाने का अवसर भी देगा। उनके अनुसार, “जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो वह अकेली नहीं बढ़ती, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलती है।”

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हेमा मालिनी ने आगे कहा कि यह कदम आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं को प्रेरित करेगा और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज की सोच और व्यवस्था में वास्तविक बदलाव जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को सिर्फ प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि समान अवसर और सम्मान भी मिलना चाहिए, तभी सच्चे मायनों में सशक्तिकरण संभव हो पाएगा।

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इससे पहले गुरुवार को लोकसभा में इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे तक लंबी चर्चा हुई, जिसमें जनगणना के बाद ही इसे लागू करने की शर्त को हटाने जैसे संशोधनों पर विचार किया गया।

वहीं,नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि इस बिल को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है और यह ‘विकसित भारत’ के निर्माण में एक नया अध्याय जोड़ने का अवसर है।