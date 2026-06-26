मुंबई में हेमा मालिनी का घर कई सालों से लोगों के बीच खास पहचान रखता है। हाल ही में उनकी बेटी ईशा देओल ने इस खूबसूरत घर की झलक दिखाई और इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताईं। उन्होंने कहा कि यह घर लंबे समय से उनके परिवार की यादों का अहम हिस्सा रहा है।
करीब 54 साल पुराना यह बंगला बाद में रेनोवेट करके कई मंजिलों वाले घर में बदल दिया गया। अब इसका नाम ‘अद्वितीय’ है। ईशा ने बताया कि पहले इस घर का कोई नाम नहीं था। बाद में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने इसका नाम ‘अद्वितीय’ रखने का सुझाव दिया। इस शब्द का मतलब होता है ‘सबसे अलग’ या ‘जिसका कोई मुकाबला न हो’।
घर में बसी हैं ढेर सारी यादें
कर्ली टेल्स को ईशा ने घर का टूर कराया। इस होम टूर में हेमा मालिनी के घर की खूबसूरती के साथ-साथ उससे जुड़ी पुरानी यादों की भी झलक देखने को मिली। घर की एंट्री पर ‘अद्वितीय’ नाम की नई नेमप्लेट लगी है। वहीं अंदर का इंटीरियर हल्के और सुकून देने वाले रंगों, चमकदार मार्बल फ्लोरिंग, शीशों से सजी दीवारों और खूबसूरत झूमरों से सजाया गया है।
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घर के लिविंग और डाइनिंग एरिया में बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं, जिससे भरपूर रोशनी आती है। इससे पूरा घर खुला, हवादार और बेहद सुकून भरा महसूस होता है। घर में क्रीम रंग के आरामदायक सोफे, खूबसूरत आर्मचेयर हैं। इस घर को बहुत ही सोच-समझ के साथ सजाया गया है।
ईशा देओल ने मजाकिया अंदाज में बताया कि लिविंग एरिया में रखे दो खास कुशन पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तस्वीरें छपी हैं। ये कुशन उनके माता-पिता की “रिजर्व सीट” माने जाते हैं, जहां वे अक्सर बैठते थे।
पूरे बंगले में परिवार की पुरानी तस्वीरें, फिल्मों की यादगार फोटो, खूबसूरत पेंटिंग्स और फैंस की भेजी गई कलाकृतियां सजी हुई हैं। ये सभी हेमा मालिनी के शानदार फिल्मी सफर और उनके प्रति लोगों के प्यार को दिखाती हैं।
घर का सबसे अनोखा हिस्सा एक बड़ा-सा डांस हॉल है, जिसे खास तौर पर हेमा मालिनी की क्लासिकल डांस की रिहर्सल के लिए बनाया गया है। लकड़ी की चमकदार फ्लोरिंग वाला यह हॉल उनके डांस के प्रति समर्पण की झलक दिखाता है।
ईशा देओल ने बताया कि उनकी मां के लिए डांस सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि जीवन के अच्छे-बुरे हर दौर से गुजरने का सहारा रहा है। इसलिए यह कमरा आज भी घर की सबसे खास जगहों में से एक है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस डांस हॉल में सम्मान के तौर पर जूते-चप्पल पहनकर जाना मना है। परिवार इस परंपरा का पूरी श्रद्धा के साथ पालन करता है।
घर का एक और खास हिस्सा वह कमरा है, जो पूरी तरह हेमा मालिनी की यादों और उपलब्धियों को समर्पित है। इस कमरे में उनकी जिंदगी और फिल्मी करियर से जुड़ी कई अनमोल चीजें, पेंटिंग्स और दुर्लभ तस्वीरें सहेजकर रखी गई हैं।
कमरे की दीवारों पर हेमा मालिनी के खूबसूरत पोर्ट्रेट, फैंस द्वारा बनाई गई स्केच, परिवार की पुरानी तस्वीरें और कई दशकों की यादगार झलकियां सजी हैं। यह कमरा उनके शानदार सफर और विरासत की कहानी बयां करता है।
ईशा देओल ने कमरे में रखी एक तस्वीर दिखाते हुए मजाक में कहा कि फिल्म ‘रजिया सुल्तान’ से ही उनका बॉलीवुड डेब्यू हो गया था, क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी उनके साथ गर्भवती थीं।
कमरे की अलमारियों में सालों से जुटाई गई किताबें, अवॉर्ड्स, यादगार स्मृति-चिह्न और सजावटी चीजें रखी हुई हैं। यह कमरा परिवार की अनमोल यादों का एक निजी संग्रह जैसा लगता है।
घर में हैं दो अलग-अलग किचन
ईशा ने बताया कि हेमा मालिनी शाकाहारी भोजन करती हैं। इसलिए उनके लिए अलग किचन और अलग शेफ हैं। वहीं, जब घर में ऐसे मेहमान या रिश्तेदार आते हैं जो नॉन-वेज खाते हैं, तो उनके लिए दूसरे किचन में अलग रसोइयों से खाना बनवाया जाता है। इस व्यवस्था से सभी की खाने की पसंद का ध्यान रखा जाता है।