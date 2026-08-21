बॉलीवुड की ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर हैं, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्मों में वापसी से लेकर दिवंगत पति धर्मेंद्र की यादों और अपने परिवार से जुड़े कई सवालों पर खुलकर बात की।

फिल्म इंडस्ट्री की ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी ने छह दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। फिलहाल वह फिल्मों में कम नजर आ रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में क्लासिकल डांसर और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने फिल्मों में वापसी को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र के निधन के बाद पैदा हुए खालीपन और उस दुख से अब तक जूझने के बारे में भी खुलासा किया।

फिल्मों में कमबैक के बारे में क्या है हेमा मालिनी का प्लान

फैंस अक्सर यह सवाल करते हैं कि क्या हेमा मालिनी दोबारा फिल्मों में नजर आएंगी। 77 वर्षीय अभिनेत्री ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, “अब मैं इसके बारे में सोचती ही नहीं हूं।” उन्होंने बताया कि वह फिलहाल अपने निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारियां संभालने, लोगों की मदद करने और फिर अपने बच्चों व नाती-नातिन के पास घर लौटने में खुश हैं।

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धर्मेंद्र की यादों के जी रही हैं हेमा मालिनी

बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र के निधन से बने खालीपन पर भी बात की। उन्हें याद करते हुए हेमा ने कहा कि वह उनकी यादों के साथ जी रही हैं और यही यादें उन्हें जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं।

उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनके सबसे बड़े सहारे और सपोर्ट सिस्टम थे। वह हमेशा उन्हें डांस जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। धर्मेंद्र अक्सर उनसे कहते थे,”आगे बढ़ो, रुकना मत। अपना डांस जारी रखो।”

धर्मेंद्र के जाने के बाद पैदा हुए खालीपन के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि वो अभी तक इस नुकसान को पूरी तरह स्वीकार या समझ नहीं पाया है। उनका मानना है कि यह दुख कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा।

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हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते को अक्सर सार्वजनिक तौर पर चर्चा और आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि, दोनों ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते रहे। हेमा ने कहा, “हमने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी, उन लोगों के लिए नहीं जो हमारी आलोचना या हमें जज करना चाहते थे। हमने सच्चे प्यार के साथ जिंदगी जी। शुरुआत से ही हमें पता था कि हम एक-दूसरे के लिए बने हैं। कोई भी इसे बदल नहीं सकता था।”

हेमा मालिनी और देओल परिवार के रिश्ते को लेकर अक्सर सुर्खियां बनती रही हैं। हालांकि इस पर कहा कि उनका परिवार एकजुट है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऑनलाइन प्रसारित होने वाली हर बात पर विश्वास न करें। हेमा ने कहा कि उनका बहुत खुशहाल परिवार हैं।