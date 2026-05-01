बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था। उनके जाने का गम आज भी हेमा मालिनी को खाए जा रहा है। उनका अपने जीवनसाथी को खोने का दुख एक बार फिर सबसे सामने छलक गया।

नई दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लेंस एंड लीगेसी: बॉलीवुड इन फॉक्स की शुरुआत में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हेमा मालिनी भावुक हो गईं।

धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, “वे एक महान व्यक्ति थे। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, लेकिन अब मैं उन्हें बहुत याद करती हूं। वे अब नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अपने बाकी के जीवन को कैसे संभालूंगी।”

VIDEO STORY | ‘I miss him a lot’: Hema Malini remembers Dharmendra



WATCH: https://t.co/sByaT3Xq5u



Subscribe to PTI's YouTube channel for in-depth reports, exclusive interviews, and special visual stories that take you beyond the headlines. #PTIVideos — Press Trust of India (@PTI_News) May 1, 2026

उन्होंने याद किया कि वे फिल्म की शक्ति में कितना विश्वास करते थे, अक्सर कहते थे कि यह लोगों के दिल तक सीधे पहुंचने का एक साधन है। इस बारे में बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, “वे फिल्मों में काम करने और कैमरे के सामने रहने के लिए बहुत उत्साही थे। उनके जीवनसाथी के रूप में, मैं देख सकती थी कि वे कितने उत्साही थे और उन्होंने अपने अद्भुत प्रदर्शन और सभी के प्रति उनके व्यवहार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। उन्होंने एक अभिनेता, एक मित्र और एक पिता के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया है।”

यह भी पढ़ें: ‘मुझे अपने कर्ज चुकाने थे’, धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा मालिनी को करना पड़ा था बी-ग्रेड फिल्मों में काम

धर्मेंद्र का फिल्मी करियर

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से थे और उन्होंने सबसे अधिक हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्हें उनके स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार पर्सनालिटी के लिए जाना जाता था।

1970 और 1980 के दशक में एक्शन से भरपूर भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत के ही-मैन का खिताब मिला। ‘फूल और पत्थर’, ‘मेरा गांव मेरा देश’, ‘शोले’, ‘जुगनू’, ‘यादों की बारात’ और ‘प्रतिज्ञा’ जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा किरदार किया जिसने उन्हें अमर बना दिया।

यह भी पढ़ें: ‘लक्ष्मी खुद आ जाएगी’, आमिर खान ने बताया फिल्म को सफल बनाने के लिए करनी चाहिए सरस्वती की पूजा

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी 1970 के दशक की सबसे चर्चित और फिल्मी कहानियों में गिनी जाती है। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी के प्रति उनका लगाव गहरा होता चला गया। साल 1980 में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर हेमा से विवाह किया। ‘शोले’ की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने अपने रिश्ते को शादी के मुकाम तक पहुंचाया।