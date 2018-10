Helicopter Eela Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की फिल्म ‘हेलीकाप्टर ईला’ सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। शुक्रवार को फिल्म ने उम्मीद से बेहद कम कमाई की है। माना जा रहा था फिल्म पहले दिन में 3 करोड़ रुपए के आस-पास कमाई कर लेगी। लेकिन फिल्म ‘हेलीकाप्टर ईला’ ने ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रुपए की कमाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने शनिवार को 70 करोड़ रुपए की कमाई की है। तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन कितना रहा यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। आपको बता दें इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फिल्म ने दो दिनों में 1.60 करोड़ रुपए की कमाई की है।

फिल्म में काजोल दमदार लग रही हैं। लेकिन फिल्म दर्शकों को दिल नहीं जीत पाई है। कमजोर पटकथा के चलते कम लोग इस फिल्म को देखने आ रहे हैं। बता दें, प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित यह फिल्म गुजराती नाटक ‘बेटा कागदो’ से प्रेरित है। इसे मशहूर लेखक आनंद गांधी ने लिखा है। फिल्म में काजोल की अदाकारी लाजवाब है वहीं फिल्म में काजोल के बेटे का रोल निभा रहे ऋद्धि सेन भी अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ कर रहे हैं।

Pooor Start to all the new releases on Friday…. #HelicopterEela < 1.25#Tumbbad < 0.50#FryDay < 0.50#Jalebi < 0.50 …. if reviews clearly matter… they should jump NOW.

So its clearly #Andhadhun < 2.50 … despite being in its 2nd wknd

