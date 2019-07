View this post on Instagram

दिन की सबसे अच्छी खबर दिल से खुश हो गया हूं @iamheenaparmar all the best & rock it from @times.jaipur (@get_regrann) – Tv actress Heena Parmar will play a hot and sensuous Naagin Maya in the tv show @mainbhiardhangini.official. Parmar will join the cast in Jaipur studio where the cast is shooting. #mainbhiardhangini #heenaparmar #shootinginjaipur #jaipurtimes #tvactorsinjaipur – #regrann