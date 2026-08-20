भारतीय सिनेमा के शानदार गानों की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि चाहे बरसों बीत गए हों लेकिन आज भी कई गानें ऐसे हैं जो कुछ खास मौकों पर याद आ ही जाते हैं। जैसे कि सावन का महीना। इस मौके पर बॉलीवुड में कई शानदार गाने बनाए गए हैं। उसी में से गाना फिल्म ‘रोटी कपड़ा और मकान’ का है। गाने का नाम है ‘हाय हाय ये मजबूरी’ और वहीं गाने के बोल हैं ‘तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए’।

इस भागदौड़ भरी जिंदगी, जिम्मेदारियों और काम के बीच लोग अक्सर अपने साथी से प्यार जताना भूलने लगे हैं। उनका कीमती समय कैसे निकल जाता है, उन्हें अंदाजा ही नहीं होता। ऐसे में 52 साल पुराना ये गाना उन कपल्स पर सटीक बैठता है।

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इस 3 मिनट 35 सेकेंड के गाने को मनोज कुमार और जीनत अमान पर फिल्माया गया है। फिल्म रोटी कपड़ा मकान के इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज दी है और इसके संगीतकार-गीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और वर्मा मलिक हैं।

52 साल पुराना है ये गाना

फिल्म में शीतल (जीनत अमान) और भरत कुमार (मनोज कुमार) पर ये गीत फिल्माया गया है। गाने में जीनत अमान बारिश में भीगते हुए इस गाने को मनोज कुमार के लिए गाती हैं और अपनी शिकायतों को उनके साथ बताती हैं। दशकों बीत गए हों लेकिन इस गाने के बोल और उसकी रिलेटिबिलिटी आज भी वैसे ही कायम है।

साल 1974 का गाना हाय हाय ये मजबूरी आज की बिजी लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठता है। गाने में सावन के खूबसूरत मौसम और प्रेम के बीच काम की व्यस्तता को लेकर शिकायत देखने को मिलती है। यही वजह है कि दशकों बाद भी इसके बोल आज की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। क्योंकि ये बातें अब के समय में काफी आम हो गई हैं।

आज की बिजी लाइफ से जुड़ गया गाना

आज के दौर में नौकरी और काम का दबाव लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन गया है। सुबह ऑफिस पहुंचने से लेकर देर रात तक काम, मीटिंग्स और डेडलाइन्स के बीच छुट्टी और सुकून के पल कम ही मिलते हैं।

ऐसे में गाने की लाइन “मेरा लाखों का सावन जाए” उन लोगों की भावनाओं को एक मजाकिया तरीके से बयां करती है, जो काम के चक्कर में मौसम का मजा तक नहीं ले पाते। अब सावन के मौके पर इससे बेहतर गाना कोई क्या ही होगा।

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Gen-Z बना रही है फनी रील्स

सोशल मीडिया पर Gen-Z ने इस पुराने गाने को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। सोशल मीडिया पर रील्स में कोई ऑफिस के काम के बीच सावन की बारिश देखने को तरसता नजर आता है, तो कोई बॉस और डेडलाइन के बीच गाने की लाइन का इस्तेमाल कर अपनी हालत बताता है। पुराने गाने के साथ नए जमाने की परिस्थितियों को जोड़कर बनाई गई ये रील्स लोगों को खूब हंसा रही हैं।

सावन और नौकरी का मजेदार कनेक्शन

सावन आते ही बारिश, घूमने-फिरने और मौसम का मजा लेने का मन करता है। लेकिन जब इसी दौरान ऑफिस की मीटिंग, काम या डेडलाइन सामने हो, तो मन की हालत कुछ ऐसी ही होती है, “तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए।” शायद यही वजह है कि दशकों पुराना यह गाना आज की Gen-Z को इतना रिलेटेबल लग रहा है। ऐसा ही कुछ फिल्म के गाने में फिल्माया भी गया है।