इस वक्त ‘धुरंधर 2’ फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है। इसका पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया था और उसकी भी जमकर तारीफ हुई थी। फिल्म का म्यूजिक भी काफी पसंद किया गया। हर किरदार की एंट्री फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाई गई। जिन लोगों ने पहले पार्ट देखा है उन्हें याद होगा कि संजय दत्त की एंट्री ‘हवा-हवा’ गाने के साथ हुई थी और वो ये भी जानते होंगे कि ये कोई नया गाना नहीं है। ये पुराने गाने का रीमिक्स था। मगर कम ही लोगों को ये पता होगा कि इस एक गाने को एक या दो नहीं, बल्कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। जबकि असली गाना पाकिस्तानी सिंगर का है।

जी हां! ये गाना पाकिस्तानी पॉप सिंगर हसन जहांगीर का है। जिसने सीमाओं को पार करते हुए भारतीय सिनेमा, खासकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि यह गाना एक-दो नहीं बल्कि करीब 7-8 फिल्मों में अलग-अलग अंदाज में इस्तेमाल हो चुका है। कभी रीमिक्स के रूप में, तो कभी रीक्रिएशन या अनऑफिशियल एडॉप्शन के तौर पर।

हाल ही में रिलीज़ हुई ‘धुरंधर’ में इस गाने की झलक ने एक बार फिर इसे सुर्खियों में ला दिया है। इसके बाद से दर्शकों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर “हवा हवा” को बार-बार फिल्मों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसकी लोकप्रियता का राज क्या है।

80 के दशक का गाना, आज भी सुपरहिट

“हवा हवा” मूल रूप से 1980 के दशक में रिलीज हुआ था। उस दौर में यह गाना युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया था। इसकी खासियत थी इसका यूनिक म्यूजिक, अलग अंदाज की गायकी और बेहद कैची लिरिक्स। हसन जहांगीर की आवाज और स्टाइल ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया।

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यह वह दौर था जब इंडियन और पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक का प्रभाव एक-दूसरे पर साफ दिखाई देता था। ‘हवा हवा’ रेडियो, कैसेट और स्टेज शोज़ के जरिए भारत में भी खूब सुना गया। धीरे-धीरे यह गाना लोगों की यादों का हिस्सा बन गया और समय के साथ इसकी लोकप्रियता कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई।

बॉलीवुड में कई बार हुआ इस्तेमाल

सबसे पहले ‘इंसाफ अपने लहू का’ (1994) में इस गाने की झलक देखने को मिली। उस समय इसे पूरी तरह से ऑफिशियल रीमेक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका प्रभाव साफ नजर आया। इसके बाद लंबे समय तक यह गाना फिल्मों में सीधे तौर पर नहीं दिखा, लेकिन स्टेज शोज और डीजे मिक्स में इसकी मौजूदगी बनी रही

साल 2012 में ‘चालीस चौरासी’ में इसे फिर से इस्तेमाल किया गया, जहां यह गाना पुराने दौर की याद दिलाने के लिए शामिल किया गया। 2017 में ‘मुबारकन’ में इसका ऑफिशियल रीक्रिएटेड वर्जन आया, जिसे नई पीढ़ी ने भी खूब पसंद किया।

इसके अलावा कई फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स में इस गाने के अनऑफिशियल वर्जन, सैंपलिंग या इंस्पायर्ड म्यूजिक सुनने को मिला। यही वजह है कि इसे कुल मिलाकर 7-8 फिल्मों में इस्तेमाल किया जा चुका है।

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‘डॉन 2’ के दौर से फिर बढ़ा क्रेज

हालांकि Don 2 में “हवा हवा” सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म के समय बॉलीवुड में रेट्रो और पॉप म्यूजिक को फिर से जिंदा करने का ट्रेंड शुरू हुआ। पुराने हिट गानों को नए अंदाज़ में पेश करने का सिलसिला यहीं से तेज हुआ।

इस ट्रेंड का फायदा “हवा हवा” को भी मिला। म्यूजिक इंडस्ट्री ने यह समझ लिया कि पुराने पॉप गानों में आज भी जबरदस्त अपील है, खासकर अगर उन्हें नए बीट्स और मॉडर्न प्रोडक्शन के साथ पेश किया जाए।

Mubarakan में “हवा हवा” का रीक्रिएटेड वर्जन रिलीज़ हुआ, जिसने इस गाने को नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया। इस वर्जन में मॉडर्न बीट्स, नए लिरिक्स और ताजा विजुअल्स के साथ इसे पेश किया गया।

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यह गाना पार्टी सॉन्ग के रूप में काफी हिट हुआ और क्लब्स, शादियों और इवेंट्स में खूब बजाया जाने लगा। इस रीमेक की सफलता ने यह साबित कर दिया कि “हवा हवा” जैसे गाने समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि सही तरीके से पेश किए जाने पर और भी ज्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं।

‘धुरंधर’ में फिर दिखा जादू

अब ‘धुरंधर‘ में इस गाने का इस्तेमाल एक बार फिर चर्चा में है। फिल्म में इसे जिस तरह से शामिल किया गया है, उसने दर्शकों को नॉस्टैल्जिया का अहसास कराया है। सोशल मीडिया पर भी इस गाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लोग पुराने और नए वर्जन की तुलना कर रहे हैं और अपने-अपने पसंदीदा वर्जन शेयर कर रहे हैं। इससे साफ है कि “हवा हवा” सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। फिल्म की रिलीज से पहले, पाकिस्तानी गायक हसन जहांगीर ने खुलासा किया कि फिल्म के पहले भाग में 40 साल पुराने गाने ‘हवा हवा’ का इस्तेमाल करने के लिए निर्माताओं ने उन्हें 50,000 डॉलर (लगभग 46 लाख रुपये) दिए।