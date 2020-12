कंगना रनौत एक बार फिर मुंबई पहुंची हैं और मंगलवार को उन्होंने मुंबा देवी, श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर ईश्वर का आशीर्वाद भी लिया है। उन्होंने मुंबई को प्यारा शहर बताया जिस कारण कुछ लोग उन पर तंज कस रहे हैं। कंगना ने कुछ महीनों पहले शिवसेना से उलझते हुए मुंबई की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को तालिबान तक कह दिया था।

कंगना आज अपनी बहन रंगोली के साथ मंदिर पहुंचीं और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में खींची गई कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए स्टैंड लेने पर मुझे जितने विरोध का सामना करना पड़ा, उससे मैं हैरान रह गई हूं। आज मैं मुंबा देवी और सिद्धिविनायक जी के पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। अब मैं सुरक्षित, प्यार से पूर्ण और स्वागत किए जाने जैसा महसूस कर रही हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।’

उनके इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया है तो कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। अभिनेत्री और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने भी उनके मुंबई को प्यारा शहर कहे जाने पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्विटर पर अंग्रेजी और बंगाली में लिखा, ‘अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़ी होने के लिए?? बहन क्या हाल ही में सिर के बल गिरी थीं?’

“for standing up for my beloved city Mumbai “

बाईंच्या डोक्यावर अपघात झाला आहे का हो भाऊ…

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) December 29, 2020