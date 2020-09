उत्तरप्रदेश के हाथरस घटना से पहले ही पूरा देश हैरान है। अब मौत के बाद परिवार की मर्जी के बगैर पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने की खबर सामने आई जिससे सोशल मीडिया पर जनआक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस खबर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। यूपी पुलिस पर गुस्सा निकालते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि इतनी हिम्मत उन्हें कहां से आई?

जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में भड़कते हुए लिखा- ‘यूपी पुलिस ने हाथरस में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात में 2. 30 बजे कर दिया। बिना अनुमति के, वो भी बिना किसी परिजन की मौजूदगी के। यहां एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। इतनी हिम्मत कहां से आई उनमें ये दुस्साहस करने की। ये काम करने का हक उन्हें किसने दिया?

जावेद अख्तर का ट्वीट सामने आने के बाद कई लोग उनके समर्थन में बोलते दिखाई दिए। तो वहीं कई लोगों ने जावेद अख्तर की बात का जवाब भी दिया। एक यूजर ने लिखा- ‘भाई 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने अपना वादा निभाया है। बॉडी को ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता था। बाकी आप सब पॉलिटिक्स खेलते रहो।’ राहुल सिंह राजपूत नाम के शख्स ने लिखा- ‘फैमली वहां प्रेजेंट थी भेजूं क्या तुमको वीडियो?’ एक यूजर ने कहा- जावेद जी 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। यूपी पुलिस ने SIT का गठन किया है। एक ने कहा- ‘..और दिशा सालियान का क्या जिसकी नेकेड बॉडी मिली थी? तब कहां थे तुम, क्यों कुछ नहीं कह?’

The UP police cremated the body of the rape victim of Hathras at 2.,30 in the night without the permission or even the presence of the family . It leaves us with a question . What makes them confident that they will get away with this audacity . Who has given them this assurance

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) September 30, 2020