Hartalika Teej Song: हरतालिका तीज के मौके पर भोजपुरी सिंगर पूजा यादव का भक्तिमय गीत सुनने को मिल रहा है। इस गीत में सुहागिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करते दिखाया गया है। गीत के बोल में भोलेनाथ से सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सुहाग की कामना की गई है।

हरतालिका तीज हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए खास त्योहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र के साथ सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं। तीज के मौके पर लोकगीतों और भजनों का भी खास महत्व होता है। पूजा यादव का यह भोजपुरी गीत इसी पारंपरिक भावना को सामने लाता है।

शिव-पार्वती की भक्ति में डूबा गीत

गीत की शुरुआत संगीत के साथ होती है और इसमें भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाने की बात कही गई है। आगे गीत में शिव जी से प्रार्थना करते हुए जीवन में किसी तरह की विपत्ति न आने की कामना की गई है। गीत के बोलों में पति के साथ सुखी जीवन और सुहाग की रक्षा की प्रार्थना भी सुनाई देती है।

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पूजा यादव की आवाज में गाया गया यह गीत हरतालिका तीज के पारंपरिक माहौल से जुड़ा हुआ है। गीत में भोजपुरी लोकभाषा का इस्तेमाल किया गया है। तीज के अवसर पर महिलाएं इस तरह के गीतों के जरिए शिव-पार्वती की आराधना करती हैं।

तीज के मौके पर भक्ति गीतों की धूम

हरतालिका तीज के दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कई जगहों पर तीज की कथा के साथ पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। ऐसे में पूजा यादव का यह भोजपुरी गीत भी त्योहार के भक्ति माहौल को और खास बनाने वाला है।

गीत के बोल हैं-

चरणों में सीस झुकवानी,

तेरे द्वार कलवानी…

शिव जी जोड़िया सुनो,

पानी शिव जी जोड़िया…

सजन रहे हंसिया,

अब हो सजन,

पे ना आवे विपतिया…

सजन रहेती,

अब हो सजन,

बिना आवे विपतिया…