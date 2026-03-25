अभिनेत्री और मॉडल हर्षिल कालिया का जयपुर में निधन हो गया। हर्षिल की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। रात करीब 11.30 बजे हर्षिला काम से घर लौट रही थीं उसी वक्त उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई।

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि हर्षिल की कार डिवाइडर से टकराकर बाईं तरफ पलट जाती है। स्थानीय लोग गाड़ी को सीधा करते हैं और हर्षिल को कार से बाहर निकालकर अस्पताल लेकर जाते हैं। मगर सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से हर्षिल को नहीं बचाया जा सका।

पुलिस हादसे की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि क्या किसी गाड़ी ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की थी। शव का पोस्टमार्टम करवाकर फैमिली को सौंप दिया गया है।

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वर्क फ्रंट की बात करें तो हर्षिल कालिया ने वेब सीरीज ‘क्राइम नेक्स्ट डोर’ में काम किया था। वो न्यूज एंकर के रूप में भी काम कर चुकी हैं वहीं कई राजस्थानी गानों में भी लीड रोल में नजर आ चुकी थीं। हर्षिल बॉलीवुड और मॉडलिंग में करियर बनाने की कोशिश कर रही थीं।