रितेश देशमुख होस्टेड रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ का फिनाले बुधवार 5 अगस्त को होने वाला है। अब फिनाले से पहले एपिसोड्स में कई ट्विस्ट देखने को मिले हैं। हाल ही के एक एपिसोड में एक्टर हर्षद चोपड़ा ने अपनी को-कंटेस्टेंट शिवांगी जोशी को बचाने के लिए फाइनलिस्ट के तौर पर अपनी जगह छोड़ दी और शो से बाहर हो गए।

हर्षद ने शिवांगी के लिए छोड़ा शो

दरअसल, रविवार को हुए ग्रैंड फीस्ट टास्क में हर्षद शो के पहले फाइनलिस्ट बने थे। वहीं श्रेया कालरा को एक खास पावर मिली और योगेश रावत ने 10 लाख रुपये जीते। बाद में श्रेया को उस खास पावर के साथ एक कंटेस्टेंट को बाहर करने का अधिकार मिला और उन्होंने शिवांगी जोशी का नाम लिया।

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अपना कारण बताते हुए श्रेया ने कहा, “इस समय जो कंटेस्टेंट गेम में आगे बढ़ने के लायक नहीं है, वह शिवांगी जोशी हैं। जब उन्हें गैंग लीडर बनने की पावर मिली थी, तो उन्होंने मुझे गैंग से निकाल दिया था और कहा था कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं बस उसी बात का बदला ले रही हूं और साथ ही अपना कॉम्पिटिशन भी कम करने की कोशिश कर रही हूं।”

हर्षद चोपड़ा हुए भावुक

श्रेया का फैसला सुनने के बाद हर्षद चोपड़ा भावुक हो गए और उन्होंने श्रेया से अपना फैसला बदलने की गुजारिश भी की। हर्षद के साथ शिवांगी ने भी श्रेया को समझाया कि वह बाहर जाने की हकदार क्यों नहीं थीं। हर्षद ने श्रेया से शो में उनके साथ हुई हर बात के लिए माफी भी मांगी, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रहीं।

इसके बाद होस्ट ने बाकी कंटेस्टेंट्स से पूछा कि क्या श्रेया का फैसला गलत है। राम कपूर को छोड़कर सभी ने श्रेया का समर्थन किया। सभी ने हर्षद से कहा कि अगर वह सच में शिवांगी को बचाना चाहते थे, तो उन्हें पिछले टास्क में ही जीतने देना चाहिए था।

शिवांगी के लिए हर्षद ने छोड़ा शो

शिल्पा शिंदे, राम कपूर और आकांक्षा चमोला ने कहा, “हर्षद, अब यह कहने का कोई मतलब नहीं है। तुमने एक घंटे पहले ही शिवांगी को टास्क से बाहर कर दिया था। श्रेया की बात सही है और तुम्हें यह समझना चाहिए था।” फिर राम ने आगे कहा, “अगर तुम किसी और का साथ दे रहे हो, तो खुद के लिए खेलने और पहला फाइनलिस्ट बनने का क्या मतलब था?”

आखिर में हर्षद को अपनी फाइनलिस्ट की जगह शिवांगी को देने और खुद शो से बाहर होने का विकल्प मिला। उन्होंने बिना सोचे अपनी फाइनलिस्ट की जगह शिवांगी को दे दी और शो से बाहर हो गए। शो से बाहर होने से पहले हर्षद ने कहा, “सर, इतने समय से मैं सुन रहा हूं कि मैं अपने लिए नहीं खेल रहा हूं। मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं एक्टिंग कर रहा हूं। लेकिन मैं अपने लिए ही खेल रहा था और सच में मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वह आज चली जाती है, तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा।”

श्रेया ने लगाया शिवांगी पर आरोप

जब श्रेया कालरा ने शिवांगी पर आरोप लगाया कि वह हर्षद को मैनिपुलेट कर रही हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाने पर उन्हें दोषी महसूस करा रही हैं, तो शिवांगी का पारा चढ़ गया। वह श्रेया की तरफ बढ़ीं और कहा, “तुम्हारा गेमप्ले बहुत घटिया है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम यह शो जीत सकती हो, तो जीतने पर मेरा नाम बदल देना। तुम जैसी इंसान यह गेम कभी नहीं जीत सकती।

तुम्हें क्या लगता है कि लोगों की बुराई करके और उन्हें नीचा दिखाकर तुम जीत जाओगी?” इसके बाद श्रेया ने जवाब दिया, “अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा था, तो तुम्हें गेम छोड़ देना चाहिए था। तुमने गेम में कुछ नहीं किया।” शिवांगी ने पलटकर कहा, “तुमने शो में क्या किया है? तुमने कहा था कि तुम शिल्पा शिंदे को बाहर निकालना चाहती हो। मैं तुमसे लड़कर खुद को नीचा नहीं गिराऊंगी, लेकिन बहस करने का मतलब यह नहीं है कि तुम जीतने की हकदार हो।”

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