एचबीओ की नई टेलीविजन सीरीज ‘हैरी पॉटर’ का नया टीजर रिलीज हो गया है। इस सीरीज से आपको एक बार फिर हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में कदम रखने का मौका मिलेगा। सीरीज में नए कलाकारों को लिया गया है, जो आपके शो का मजा और बढ़ाएंगे.

लेखिका जे. के. रोलिंग की हैरी पॉटर किताबों पर बन रही इस सीरीज का पहला पार्ट ‘हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन’ (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), क्रिसमस 2026 को रिलीज होगा। एचबीओ और एचबीओ मैक्स पर प्रीमियर होने वाली इस सीरीज को 7 पार्ट्स में बनाया जाएगा।

रिलीज हुआ ‘हैरी पॉटर’ का टीजर

बुधवार रात ‘हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन’ का टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ। इस टीजर में रोलिंग की किताब में लिखी कई डिटेल्स को देखा जा सकता है। टीजर की शुरुआत में आप हॉलीवुड अभिनेत्री जेनेट मैकटीर (Janet McTeer) को प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल (Minerva McGonagall) के रोल में देखेंगे।

मैकगोनागल सभी फर्स्ट-ईयर स्टूडेंट्स को सॉर्टिंग सेरेमनी के लिए लेकर जा रही हैं. बच्चों को उनके नाम से बुलाया जाता है और सॉर्टिंग हैट उनके सिर पर रखी जाती है ताकि उन्हें हॉगवर्ट्स के अलग-अलग हाउस में डाला जा सके। हैरी, हैट से प्रार्थना करता है कि उसे स्लिदरिन में नहीं जाना। ऐसे में उसे ग्रिफिंडोर में जगह मिलती है। हैरी पॉटर के साथ आप हर्माइनी ग्रेंजर और रॉन वीजली की दोस्ती होते और उनकी आपसी केमिस्ट्री और मस्ती को बढ़ते भी देखते हैं।

आपको प्रोफेसर मैकगोनागल के बाद हेडमास्टर डंबलडोर की झलक भी मिलती है। अभिनेता जॉन लिथगो (John Lithgow) इस रोल को निभा रहे हैं। नए डंबलडोर काफी प्यारे और मजाकिया इंसान हैं, जो चुटकी बजाते ही ग्रेट हॉल की टेबल पर स्वादिष्ट खाना सजा देते हैं। इसी के साथ सीरीज के एक और खास और जरूरी किरदार सेवेरस स्नेप की झलक भी आपको मिलती है। स्नेप को हैरी पसंद नहीं। ऐसे में वो उसे कड़वे बोल भी बोलते हैं।

सीरीज में दिखेंगी कई खास चीजें

टीजर आगे बढ़ता है और आप इसमें कुछ और बढ़िया पलों को देखते हैं। जैसे हैरी पॉटर की पहली हर्बोलॉजी क्लास, क्विडिच मैच, अदृश्य चोगा उसे तोहफे के रूप में मिलना, रॉन का अपने भाइयों के बीच बैठे हॉगवर्ट्स का लेटर पढ़ना, बाथरूम में ट्रोल से तीनों दोस्तों की लड़ाई समेत जादुई शतरंज का खेल। ये सभी पल सीरीज को मजेदार और थ्रिल से भरा बनाते हैं।

टीजर में एक खास पल वो भी है जिसमें दो युवा जादूगरों को एक पुल पर रोशनी बिखेरते दिखाया गया है। उनको देखकर लगता है कि ये दोनों हैरी पॉटर के माता-पिता लिली और जेम्स पॉटर हो सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि सीरीज हैरी के आज के साथ-साथ उसके अतीत को भी एक्सप्लोर करेगी। साथ ही ये सीरीज सिर्फ हैरी पॉटर के नजरिए से नहीं होगी।

आज से 25 साल पहले ब्रिटिश अभिनेता डेनियल रेडक्लिफ ने हैरी पॉटर का किरदार निभाकर दुनियाभर के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी और उनका प्यार पाया था. हैरी पॉटर फिल्मों ने डेनियल के साथ-साथ रुपर्ट ग्रिंट, एमा वॉटसन, माइकल गैम्बन, मैगी स्मिथ, एलन रिकमैन समेत अन्य को भी फेम दिया। अब देखना होगा कि क्रिसमस 2026 को रिलीज हो रही ‘हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन’ दर्शकों को दिलों में अपनी अलग जगह बना पाती है या नहीं।