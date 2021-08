हाल ही में ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीत जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया था। उनके मेडल जीतते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। देशवासियों ने उन्हें खूब बधाइयां दीं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। सोशल मीडिया पर उन्हें ‘राणा का वंशज’ कहकर संबोधित किया गया और शाबाशी दी गई। अब दक्षिणपंथ और आरएसएस के कट्टर समर्थक और सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके ने नीरज का कनेक्शन पानीपत की लड़ाई से जोड़ दिया है। इसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में सुदर्शन टीवी पर अपने कार्यक्रम में सुरेश चव्हाणके कह रहे हैं, ‘नीरज चोपड़ा का परिवार कई शतकों से भालाफेंक करता था। आप चौंक जाएंगे ना तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। ये जो नीरज चोपड़ा है, वास्तव में वो महाराष्ट्र के नीरज चोपड़े हैं।’

वे आगे नीरज का संबंध पानीपत की लड़ाई से जोड़ते हुए कहते हैं, ‘आज से 260 वर्ष पूर्व पानीपत में अब्दाली के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध लड़ने में भाला फेंकना.. क्योंकि तब महाराणा भी भाला फेंकते थे..तब युद्ध का एक बड़ा हथियार होता था। तब भाला फेंकने का एक दल होता था। उस दल में नीरज चोपड़ा के पूर्वज थे, उन्होंने अब्दाली के साथ आए मुस्लिम आक्रांताओं को भाला फेंककर मारा था।’

Will just leave this here. pic.twitter.com/GtpjBP5z2T

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 11, 2021