बीवी गीता बसरा का बर्थडे था, हरभजन सिंह ने केक से यूं पोत दिया चेहरा

अभिनेत्री और मॉडल गीता बसरा आज 33वां जन्मदिन मना रही हैं। हरभजन सिंह ने पत्नी गीता बसरा को सोशल मीडिया पर संदेश लिखकर जन्मदिन की बधाई दी। मैसेज के साथ ही हरभजन ने गीता और केक की भी तस्वीर शेयर की। एक फोटो में गीता और हरभजन हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तस्वीर में गीता का चेहरा केक से सना हुआ नजर आ रहा है। हरभजन ने गीता के लिए ट्विटर पर लिखा, ”जन्मदिन की शुभकामनाएं वाइफ। तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। कोई भी शिकायत हो तो मुझसे कहते रहो। मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पर रख दूंगा। बहुत सारा प्यार।” हरभजन सिंह भले ही इस समय इंडिया टीम से बाहर हैं, लेकिन आईपीएल में उनका जलवा अभी भी कायम है।

गीता बसरा ने हरभजन सिंह द्वारा किए गए ट्वीट का कुछ समय के बाद भी रिप्लाई दिया। गीता ने हरभजन के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा, ‘लव यू’। गीता को हरभजन सिंह के दोस्त और क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी जन्मदिन की बधाई दी। रोहित ने लिखा, “जन्मदिन की शुभकामनाएं भाभी जी। आप दोनों हमेशा खुश रहें।” गीता ने भले ही बड़े परदे से दूरी बना रखी है, लेकिन सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं। गीता ने श्रीदेवी को इंस्टाग्राम पर बेहद खूबसूरत तरीके से श्रद्धाजंलि दी थी। गीता की पोस्ट की फैन्स ने तारीफ की थी।

LIVE UP फूलपुर उपचुनाव परिणाम 2018: 10 राउंड की काउंटिंग के बाद सपा के नागेंद्र सिंह को भारी बढ़त

UP गोरखपुर उपचुनाव नतीजे 2018 LIVE: BJP की हालत पस्‍त, 9,466 वोट से आगे निकले सपा कैंडिडेट

UP गोरखपुर, फूलपुर उपचुनाव परिणाम 2018 LIVE: दोनों सीटों पर सपा आगे, BJP रह गई पीछे

Happy birthday wifekhush raho tandrust raho and hasde wasde raho.. kadhe koi sikayat sadde wallo hove ta dasde raho.. sariya kushiya tere pera ch le aa k rakh daunga love always a href=”https://twitter.com/Geeta_Basra?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Geeta_Basra pic.twitter.com/mGNValwUDl

Love you

Happy bday to bhabhi ji god bless u both always

— Rahul Sharma (@ImRahulSharma3) March 13, 2018