Chetak Screen Awards 2026: रविवार शाम को मुंबई में शुरू हुए चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में अवॉर्ड वितरण का सिलसिला जारी है। जेंडर सेंसिटिविटी (Gender-sensitivity) को हक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। यह फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। इस श्रेणी में ऐसी फिल्मों को शामिल किया गया जिन्होंने सामाजिक रूप से लोगों जागरूक करने का प्रयास किया। अवॉर्ड जितने की दौड़ में धड़क 2, ह्यूमन्स इन द लूप, मिसेज और द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली शामिल थीं। हक फिल्म ने लैंगिक मुद्दों को गंभीरता से प्रदर्शित किया। स्क्रीन अकादमी ने हक को इस विषय में सबसे आगे माना।

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बोमन ईरानी की तरफ से प्रस्तुत इस सम्मान को हक की टीम ने रिसीव किया। बता दें कि बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, हास्य कलाकार जाकिर खान, सुनील ग्रोवर और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी समारोह की मेजबानी कर रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 का उद्देश्य व्यावसायिक हितों को इसमें शामिल न करना है। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के नामांकन और विजेताओं का निर्धारण स्क्रीन अकादमी द्वारा किया गया, जो 53 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों का एक गैर-लाभकारी, स्वतंत्र समूह है।

उनका मतदान दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की सिनेमा विद्वान डॉ. प्रिया जयकुमार द्वारा विकसित ग्रेडिंग मानदंडों द्वारा निर्देशित था, जिससे मुख्यधारा के फिल्म पुरस्कारों में शायद ही कभी देखी जाने वाली अकादमिक कठोरता का समावेश हुआ।

मतदान करने वालों में स्क्रीन अकादमी के सदस्यों में शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाडिया, प्रोसेनजीत चटर्जी, आर.एस. प्रसन्ना, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, ​​रसूल पुकुट्टी, रीमा दास और विद्या बालन आदि शामिल थे।