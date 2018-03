बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी नातिन नव्या नवेली और पोती आराध्या बच्चन की एक तस्वीर शेयर की है। महिला दिवस के खास अवसर पर अमिताभ बच्चन ने इस तस्वीर को शेयर करने के साथ-साथ एक यू-ट्यूब लिंक भी शेयर किया है। लिंक में एक वीडियो है, जिसमें अमिताभ बच्चन स्वयं नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन इस वीडियो में स्वच्छ भारत अभियान की बात करते दिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन इस वीडियो के माध्यम से महिलाओं को खास मैसेज देते हैं। अपने मैसेज में अमिताभ बच्चन कहते हैं, “आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार, बहनें कहूं या स्वच्छाग्रही कहूं। या फिर स्वच्छता संग्राम की रानी लक्ष्मीबाई कहूं। आपसे बेहतर बूढ़ी मां की तकलीफ को कौन समझेगा?”

अमिताभ बच्चन यहां महिलाओं के बाहर शौच जाने को लेकर बात करते हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं, “क्या तकलीफ होती है जब सूर्य निकलने से पहले उठना पड़ता है अंधेरे में। जैसे कोई अपराध करने जाना हो। क्या तकलीफ होती है उन कटीली झाड़ियों में जगह देख कर बैठने की, बिच्छू, सांप कीड़े-मकोड़ों पर नजर टिकाए रखने की। इंतजार करते हुए कि कब अंधेरा होगा और बाहर जा पाएंगे। क्या तकलीफ होती है जब 20 मिनट की इस प्रक्रिया में कई बार उठना पड़ता है, जब मोटरसाइकिल की लाइट चमकती है। और गर्दन झुकानी पड़ती है, जैसे कोई अपराध किया हो।”

अमिताभ बच्चन अपने इस वीडियो के माध्यम से महिलाओं को बदलाव के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अमिताभ कहते हैं, “हमें विश्वास है कि आप सुधारेंगे-घर से गांव, गांव से जिले और जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश। आपकी इस क्रांति को मेरी हार्दिक शुभेच्छा और शत-शत नमन।”

T 2736 -and this my Personal commendation :https://t.co/AgZsaUFAbG … pic.twitter.com/ZZaG48gTqz

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 8, 2018