बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने महिला दिवस के मौके पर अपने सोशल अकाउंट एक तस्वीर शेयर की है। अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर करते हुए अजय देवगन ने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उन्होंने लिखा है कि महिला दिवस जैसा सेलिब्रेशन उनके यहां रोज होता है। अपने पोस्ट में अजय देवगन अपनी मां के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, ‘मेरी जिंदगी की पहली महिला जिसने मुझे हमेशा अच्छा सिखाया। हर जगह की मां, बेटी, बीवियों और बहनों आप जहां भी हैं…हर दिन मनाएं। हर दिन सेलिब्रेट करें।’

अजय देवगन के फैंस ने उनके इस पोस्ट पर कमेंट्स की झड़ी लगा दी है। शुभकामनाओं के साथ कमेंट करते हुए फैंस को अजय का ये ट्वीट बहुत पसंद आया है। इसके चलते एक फैन ने कहा, ‘सेल्यूट है ऐसी मां को जिन्होंने ऐसे महान एक्टर बेटे को जन्म दिया।’ जहां बॉलीवुड के सिंघम की एक्टिंग का हर कोई कायल है वहीं एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने अपनी बेटी नियासा को अपना सबसे बड़ा क्रिटिक मानते हैं। उन्होंने कहा कि काजोल उनकी कोई कमी नहीं निकालतीं लेकिन बेटी न्यासा निकालती है। वह मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है।

The first woman in my life who taught me well!

To all mothers, daughters, better halves & sisters everywhere… You are celebrated everyday! pic.twitter.com/1DXFOaWEJc

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 8, 2018