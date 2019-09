Ram Gopal Varma: टीचर्स डे के खास मौके पर सोशल मीडिया पर टीचर्स डे की शुभकामनाएं हर तरफ छाई हुई हैं। ऐसे में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के भी दो ट्वीट्स सामने आए जिन्हें देख कर सोशल मीडिया पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा अपने पहले ट्वीट में लिखते हैं- ‘मेरे सभी टीचर्स मुझे एक अच्छा स्टूडेंट और अच्छा इंसान बनाने में फेल रहे। ऐसे में मैं नहीं जानता कि मुझे टीचर्स डे पर क्या कहना चाहिए।’ राम गोपाल वर्मा अपने ट्वीट पोस्ट के जरिए अपने शिक्षकों पर आरोप लगाते नजर आए कि टीचर्स ने उन्हें गुड स्टूडेंट नहीं बनाया।

अपने अगले ट्वीट में वर्मा कहते हैं- ‘अगर मैं बुरा स्टूडेंट था भी, तो क्या टीचर्स का ये फर्ज नहीं था कि मुझे भी अच्छा इंसान बना देते? ऐसे में वह लोग अपने काम में फेल हो गए। प्रूव हो गया कि वह बुरे टीचर्स थे।’ अपने पोस्ट में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा टीचर्स डे सेलिब्रेशन के अगेन्स्ट ये सब कहते दिख रहे हैं। इसके अलावा राम गोपाल वर्मा ने अपनी एक एडिटिड तस्वीर भी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा- ‘टीचर्स डे सेलिब्रेट करो ‘टीचर्स व्हिस्की’ के साथ।’

All my teachers miserably failed in making me a good student and a good human being .So I don’t know what to say about TEACHER’S DAY

जहां राम गोपाल वर्मा टीचर्स डे पर ये सब ट्वीट कर रहे थे कुछ लोग उनकी इन बातों पर सहमती जता रहे थे। कई ट्विटर यूजर्स कहते दिखे कि उनकी जिंदगी में भी ऐसे टीचर्स रह चुके हैं जिन्होंने उन्हें कभी भी इंस्पायर नहीं किया।

Even if I was a bad student,isn’t it the job of good teachers to make a bad student into a good student ? ..Since they failed, hence proved that they were bad teachers

