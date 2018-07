Happy Phirr Bhag Jayegi का ट्रेलर रिलीज, इस बार पाकिस्तान नहीं चीन में होगा धमाल

Happy Phirr Bhag Jayegi: ‘हैप्पी भाग जाएगी’ के सीक्वल पार्ट ‘हैप्पी फिर भाग जाएगी’ का ट्रेलर सामने आ चुका है। ट्रेलर में सब हैप्पी को ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले फिल्म ‘हैप्पी भाग जाएगी’ में मेन लीड में सिर्फ डायना पेंटी थीं। पिक्चर में सब उन्हें ढूंढ रहे थे। इस फिल्म में डायना के अलावा अभय देओल और अली फैजल भी हैं। इस बार हैप्पी फिर भाग गई है। लेकिन हैप्पी को पकड़ने के चक्कर में किसी दूसरी हैप्पी को कैद कर लिया गया है। इसके चलते असली हैप्पी फरार है।

आपको बता दें, असली हैप्पी जिसकी हर कोई तलाश कर रहा है वह हैं डायना पेंटी। वहीं, जो हैप्पी पुलिस की कैद में नजर आ रही है वह हैं-सोनाक्षी सिन्हा। जी हां, इस बार ‘हैप्पी फिर भाग जाएगी’ में सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। ट्रेलर में हर तरफ हैप्पी की ही चर्चा हो रही है। ट्रेलर की शुरुआत होती है ‘चाइना’ में। यहां हैप्पी के बारे में पूछताछ की जा रही है। तभी सोनाक्षी बताती हैं कि वह भी हैप्पी (हरप्रीत) हैं। ‘अमृतसर के हर दूसरे घर में तीसरी लड़की का नाम होता है हरप्रीत।’ लेकिन पुलिस नहीं मानती।

Par main woh Happy nahi hoon jisse tum dhoondh rahe ho! #HappyPhirrBhagJayegi official trailer out exclusively on #ErosNow – https://t.co/j2jrZSYal9@ErosNow @DianaPenty @jimmysheirgill @alifazal9 @jassi1gill @mudassar_as_is @aanandlrai @cypplofficial @krishikalulla #PiyushMishra

