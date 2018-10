Karwa Chauth 2018: देशभर में महिलाओं के बीच 27 अक्टूबर को करवाचौथ का क्रेज रहा। वहीं बी-टाउन की एक्ट्रेसेस कैसे पीछे रहतीं। बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शादी के बाद पहली बार करवाचौथ का व्रत रखा था। उनमें से एक हैं अनुष्का शर्मा। एक्ट्रेस अनुष्का ने विराट कोहली से शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। अनुष्का ने इस दौरान पीले रंग की धारियों वाली साड़ी पहनी। वहीं विराट भी काले कुर्ते में नजर आए।

विराट और अनुष्का दोनों ने इस दौरान सोशल मीडिया पर एक-एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में अनुष्का-विराट और चांद नजर आ रहा है। विराट ने अनुष्का संग जो तस्वीर शेयर की उसे उन्होंने कैप्शन भी दिया। विराट ने तस्वीर में लिखा- ‘मेरी जिंदगी मेरा जहां #करवाचौथ।’ अनुष्का ने भी एक तस्वीर शेयर की जिसमें चांद का दीदार करने के बाद पति विराट संग अनुष्का दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में पीछे से चांद भी नजर आ रहा है। अनुष्का इस तस्वीर को पोस्ट कर कैप्शन देती हैं- ‘मेरा चांद, मेरा सितारा, मेरा सूरज, मेरा सबकुछ। आप सभी को करवाचौथ की बधाई।’

विराट और अनुष्का की ये तस्वीरें फैन्स को बहुत पसंद आई हैं। विराट अनुष्का फैन्स इन तस्वीरों को खूब शेयर कर रहे हैं। विराट-अनुष्का के चाहने वालों के अलावा कई स्टार्स ने भी ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर लाइक कीं। बता दें, अनुष्का विराट ने अपने पहले करवाचौथ की ये तस्वीरें ट्विटर के साथ इंस्टा. पर भी फैन्स के साथ शेयर की थीं।

My moon , my sun , my star , my everything