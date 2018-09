Happy Ganesh Chaturthi 2018:आज देशभर में ‘गणेश चतुर्थी’ की धूम मची हुई है। वहीं बॉलीवुड स्टार्स भी बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में तुषार कपूर अपने पिता जितेंद्र और बेटे लक्ष्य के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते नजर आए। इस दौरान जितेँद्र और तुषार दोनों ही भारतीय परिधानों में नजर आए। पिता जितेंद्र ने जहां सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। वहीं तुषार कपूर ने पीले रंग की धोती पहनी। बेटे लक्ष्य को तुषार ने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पहनाया हुआ था। पिता पुत्र और बेटे का ये वीडियो बहुत प्यारा है। इस वीडियो को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

बता दें, हालही में फिल्म ‘सुई धागा’ की टीम ने भी गणेश उत्सव को खास अंदाज में मनाया। इसके चलते अनुष्का शर्मा और वरुण धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वरुण और अनुष्का गणेश जी की मूरत बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ये स्टार्स ईको-फ्रेंडली गणपति जी बनाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में अनुष्का बताती हैं कि ‘सुई-धागा’ की टीम ने ईको- फ्रेंडली गणेश जी बनाए हैं। खास बात यह है कि ये गणेश जी थ्रेड (धागे) से बनाए गए हैं।

#VIDEO | Actor #Jeetendra and @TusshKapoor perform the Ganpati puja on the occasion of #GaneshChaturthi at their Juhu residence in Mumbai. pic.twitter.com/nIrBozUvie

— IE entertainment (@ieEntertainment) September 13, 2018