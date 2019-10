which was Prabhas 1st movie of bollywood?

हिंदी सिनेमा प्रेमियों को यही पता है कि प्रभास ने पहली बार बाहु​बलि से ही बॉलीवुड में एंट्री की थी, जबकि इससे पहले वह 'एक्सन जैक्सन' में भी आ चुके हैं। इस फिल्म से प्रभास ने प्रभु देवा के साथ डेब्यू किया था।