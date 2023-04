B’day Spl: कभी 10 लोगों संग चॉल में सोते थे मनोज बाजपेयी, अब जीते हैं लग्जरी लाइफ, चलते हैं करोड़ों की गाड़ियों से

Manoj Bajpayee Luxury Life: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। वो रंगमंच की दुनिया के बेताज बादशाह हैं।

मनोज बाजपेयी का स्ट्रगल। (Image- Instagram @manojbajpayee)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram