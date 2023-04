B’day Spl: 75 की हुईं जया बच्चन, 11 साल बाद भोजपुरी में बिग बी संग जमाई थी जोड़ी, निरहुआ के उड़ गए थे होश

Happy Birthday Jaya Bachchan: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि वो हिंदी के साथ-साथ भोजपुरी में भी अपनी जोड़ी जमा चके हैं। वो भी भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव के साथ।

75 साल की हुईं जया बच्चन। (Photo- Instagram @)

