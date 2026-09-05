नीब करौरी बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई है। ‘हनुमान अंश’ के एक्टर, डायरेक्टर समेत पूरी टीम को फिल्म के लिए सराहना मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म को पहले ओटीटी पर रिलीज करने की सलाह दी गई थी। फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का कहना है कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।

उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई हनुमान अंश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के सेंट्रियो मॉल में संत नीब करौरी बाबा के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी। इस मौके पर उनके साथ गीता धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने ‘हनुमान अंश’ को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया।

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थिएटर मे रिलीज ना करने की मिली थी सलाह

विशाल चतुर्वेदी ने कहा- “बहुत से लोगों ने हमसे फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज न करने के लिए कहा था और कई लोगों ने सलाह दी कि इसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दें और अपना पैसा वसूल कर लें। कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि हमने यह फिल्म क्यों बनाई, जबकि इसी विषय पर पहले से एक फिल्म मौजूद है। वह फिल्म नहीं चली, तो आपकी फिल्म भी नहीं चलेगी। लेकिन मैं और मेरे निर्माता फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने का मन पहले ही बना चुके थे।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर आप किसी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं करते हैं, तो उसकी सफलता का आकलन करने का कोई तरीका नहीं है।”

ओटीटी ने किया रिजेक्ट

इसके अलावा इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान निर्देशक ने बताया कि “मैं एक दूसरी कहानी OTT प्लेटफॉर्म को सुनाने गया था। वहां मुझसे पूछा गया कि क्या मेरे पास ऐसी कोई भारतीय कहानी है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर प्रासंगिकता हो। इसके बाद मैंने महाराज जी की कहानी भावनात्मक तरीके से सुनाई। मुझे लगा कि जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को रिजेक्ट किया और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वह मुझे अपमानजनक लगी।”

चतुर्वेदी ने आगे कहा, “जिस तरीके से उन्होंने यह बात कही, मुझे लगा कि उनके दिमाग में बना नैरेटिव कचरे से भरा हुआ है और अब उस नैरेटिव को तोड़ना जरूरी है।”

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फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ‘हनुमान अंश’ जल्द ही 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली है। शुरुआती दिनों में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बना ली है। अब इसकी कमाई की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। रिलीज के 29वें दिन भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।