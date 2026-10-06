डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘हनुमान अंश’ की टीम ने उत्तराखंड के कैंची धाम का दौरा किया। नीब करौरी बाबा को टीम ने अपनी प्रार्थना अर्पित की। बाबा के ही जीवन पर ‘हनुमान अंश’ फिल्म बनी है।

हाल ही में विशाल चतुर्वेदी ने श्रद्धालुओं से कैंची धाम में सावधानी बरतने का आग्रह किया था। लंबे वीकेंड पर भीड़ की खबरों के बीच उन्होंने फैंस से कहा था कि वो कैंची धाम जाने से बचे। हालांकि इस रिक्वेस्ट के एक दिन बाद ही ‘हनुमान अंश’ के सितारे यहां पहुंचे। मगर विशाल, इस पवित्र स्थल का दौरा करने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे।

हनुमान अंश टीम पहुंची कैंची धाम

हनुमान अंश की टीम का नेतृत्व यहां एक्टर शोभिनाव सत्या ने किया। सत्या ने पिक्चर में नीब करौरी बाबा की भूमिका निभाई है। उन्होंने कैंची धाम में आरती में भाग लिया और आध्यात्मिक गुरु के मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सत्या ने इस दौरे के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने दर्शकों को उनकी फिल्म को ‘सुपर-डुपर हिट’ बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

उत्तराखंड न्यूज से बातचीत में सत्या ने बताया, ‘हम बाकी टीम को मिस कर रहे हैं। खासकर हमारे निर्देशक विशाल चतुर्वेदी को। उनकी कड़ी मेहनत के कारण ही फिल्म बनी और इस स्तर की सफलता तक पहुंची। लेकिन इस समय उन पर बहुत जिम्मेदारी है और इसी वजह से वह नहीं आ पाए।’

हनुमान अंश की टीम पिछले कुछ दिनों में भारी भीड़ की खबरों के बावजूद कैंची धाम पहुंचने में कामयाब रही। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने 4 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर श्रद्धालुओं से धाम जाने से पहले स्थिति की जांच करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था, ‘कैंची धाम में बहुत भीड़ है, और लोगों ने कहा है कि यह हनुमान अंश के प्रभाव के कारण है। अगर ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं भी है, तब भी लोगों को मौजूदा हालात जानने के बाद ही वहां जाना चाहिए।’

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निर्देशक ने आगे कहा था, ‘मेरी विनम्र विनती है कि अगर भीड़ है, तो कृपया अन्य स्थानों पर जाने पर विचार करें। ऐसी स्थिति का हिस्सा न बनें जहां महिलाओं और बच्चों को घुटन महसूस हो या आप ट्रैफिक जाम में फंस जाएं।’ उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भीड़भाड़ की स्थिति में श्रद्धालु नीब करौरी बाबा से जुड़े अन्य स्थलों, जैसे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में नीब करौरी गांव और वृंदावन जाने पर विचार कर सकते हैं।

2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ शुरू हुए लंबे वीकेंड के दौरान, हर दिन 35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कैंची धाम का दौरा कर रहे थे। प्रशासन आमतौर पर 25,000 लोगों को संभालने का आदी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नैनीताल प्रशासन अब दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने पर भी विचार कर रहा है।

नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन ने कहा, ‘तीर्थयात्री और स्थानीय लोग दोनों कैंची के लिए एक ही सड़क का इस्तेमाल करते हैं, जो मुक्तेश्वर तक भी जाती है, जिससे घंटों तक ट्रैफिक जाम लगता है।’ उन्होंने भीड़ का कारण मानसून के मौसम के अंत, जिससे पहाड़ों की सुरक्षित यात्रा संभव हुई और हनुमान अंश की रिलीज, दोनों को बताया।

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हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘हनुमान अंश’ को भारत में रिलीज हुए 60 दिन हो गए हैं। इसने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 384.44 करोड़ रुपये ग्रॉस और 325.48 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं। यह अनुराग सिंह की पीरियड वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार करने से सिर्फ 4 करोड़ रुपये दूर है। इसके बाद यह आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ के बाद 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन जाएगी।

11 सितंबर को होम्बले फिल्म्स ने ‘हनुमान अंश’ को विदेश में रिलीज किया था। इसने अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर 39.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन फिलहाल लगभग 424 करोड़ रुपये है।

9 अक्टूबर को, ‘हनुमान अंश’ का डब किया गया तेलुगु वर्जन भी पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगा। माना जा रहा है कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इससे बढ़ोतरी हो सकती है। 2 करोड़ रुपये से कम के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले ही दुनियाभर में 212 गुना से अधिक कमाई कर ली है।