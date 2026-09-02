फिल्ममेकर विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मजा रही है। 2 करोड़ रुपये के बजट में बनने वाली फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और इस कामयाबी को देखने के बाद मेकर्स ने फिल्म के सीक्वेल के बारे में कंफर्मेशन दे दिया है। ये फिल्म नैनीताल के मशहूर महाराज नीब करौरी बाबा पर आधारित है।

विशाल चतुर्वेदी का कहना है कि वह फिल्म के दूसरे पार्ट पर काम करना शुरू कर चुके हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म के दूसरे पार्ट पर बात करते हुए फिल्म की कहानी के बारे में भी हिंट दिया।

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हनुमान अंश सीक्वेल

फिल्म ‘हनुमान अंश’ जब खत्म होती है तो पर्दे पर लिखा आता है – कहानी बहुत विशेष है इसलिए कहानी अभी शेष है। इस लाइन के साथ फिल्म का सिनेमाघरों में अंत होता है और फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट के बारे में एक हिंट मिलता है।

अब आगरा में चल रहे शो के दौरान थिएटर में फिल्म हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल ने फैंस से बातचीत के दौरान फिल्म का सीक्वेल कंफर्म किया। साथ ही दूसरे पार्ट की कहानी पर जोर डालते हुए बताया कि इस बार नीब करौरी बाबा की कहानी को और ज्यादा शानदार तरीके से दिखाया जाएगा।

क्या हो सकती है हनुमान अंश 2 की कहानी

उन्होंने कहा- आने वाले पार्ट में नीब करौरी बाबा की जिंदगी के कई अहम पहलुओं को दिखाया जाएगा। फिल्ममेकर के मुताबिक, कहानी की शुरुआत उनके जन्मस्थान फिरोजाबाद से होगी। इसके बाद कहानी आगरा, मथुरा और उन दूसरे स्थानों तक पहुंचेगी, जो नीम करौली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहे हैं। डायरेक्टर ने सिर्फ इतनी ही जानकारी के साथ फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है।

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शोभिनव सत्या को मिली तारीफ

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के अनाउंसमेंट के समय बताया गया था कि ये फिल्म ट्रायलॉजी होगी, लेकिन अभी फिलहाल फिल्म के दूसरे पार्ट को कंफर्म कर दिया गया है। ये फिल्म विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई किताब डिवाइन डिटोर से प्रेरित है। फिल्म में नीब करौरी बाबा के किरदार में एक्टर शोभिनव सत्या दिखाई दिए हैं, फिल्म में उनके काम की काफी सराहना भी हो रही है।

बॉक्स पर हनुमान अंश का कमाल

फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर यश की ‘टॉक्सिक’ को कड़ी टक्कर देती जर आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफी कम कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी। एक समय पर फिल्म के सिर्फ 25 शोज ही रह गए थे।

लेकिन अचानक फिल्म ने कलेक्शन में रफ्तार पकड़ी और फिल्म अब 7008 शोज के साथ सिनेमाघरों में शोकेस हो रही है। सैकनिल्क के मुताबिक, अब तक फिल्म ने भारत में 63.82 करोड़ रुपये की ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और 54.13 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हो चुका है।