अगर कोई ‘हनुमान अंश’ को सिनेमाघर में देखने से रह गया है, तो उसके खुशखबरी ये है कि अब ये फिल्म अपने ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। नीब करौरी बाबा के जीवन पर आधारित ये फिल्म अब दर्शकों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगी। मेकर्स ने फिल्म सोनी लिव पर रिलीज करने का फैसला लिया है।

जी हां, दर्शकों को ये फिल्म ना तो नेटफ्लिक्स पर देखने मिलेगी ना ही प्राइम वीडियो पर बल्कि फैंस नीब करौरी बाबा की कहानी को 27 नवंबर 2026 से सोनी लिव पर इंजॉय कर पाएंगे।

खबरें थीं कि ‘हनुमान अंश’ के ओटीटी राइट्स करीब 100 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं। बाद में फिल्म की निर्माता रागिनी सोना ने साफ कर दिया कि 100 करोड़ रुपये के ओटीटी डील की खबरें महज अफवाह हैं।

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विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश ने शुरूआती हफ्तों में कोई खास कमाई नहीं की थी। तीसरे हफ्ते से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि रुकने का नाम ही नहीं लिया।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 452 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। हैरानी की बात ये थी कि ये फिल्म महज 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई।

ना कोई बड़ी स्टारकास्ट, ना महंगे वीएफएक्स, ना ग्रैंड सेट लेकिन फिल्म इतनी प्यारी औऱ दिल छू लेने वाली थी कि दर्शकों की नजरों में आ ही गई।

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अब यही फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। हालांकि मेंकर्स ने इस ओटीटी डील की रकम का खुलासा नहीं किया है। इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है कि ‘हनुमान अंश’ के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के साथ मेकर्स की डील कितने रुपयों में हुई हैं।