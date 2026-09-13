‘हनुमान अंश’ फिल्म को ओटीटी पर 100 करोड़ रुपये की डील मिलने का दावा किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इस बारे में चर्चा बढ़ने लगी और फैंस के रिएक्शन सामने आने लगे। अब इस दावे को खारिज करते हुए फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस दावे को झूठा बताया।

फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने इंडिया टीवी के साथ बात करते हुए बताया था कि उन्हें बॉलीवुड में कई लोगों ने इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज ना करके ओटीटी पर रिलीज करने की सलाह दी थी। जैसे ही 100 करोड़ की ओटीटी डील की खबर सामनें आई, इस बारे में हर तरफ चर्चा होने लगी।

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क्या सच में मिली 100 करोड़ की ओटीटी डील

प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया फिल्म की 100 करोड़ की ओटीटी डील को झूठा बताया। उन्होंने कहा, “ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इसलिए कृपया इन बातों पर ध्यान न दें। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कितने लोग फिल्म देखने थिएटर पहुंच रहे हैं। हमें क्या ऑफर मिल रहा है या कोई प्लेटफॉर्म क्या ऑफर कर रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं है।”

“हमारी बस यही इच्छा है कि आप लोग फिल्म को थिएटर में देखें, इसे पसंद करें, प्यार दें और दूसरों तक इसकी अच्छी बातें पहुंचाएं। आज दर्शक ही फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी ऐसा न सुना है और न ही देखा है। ये सब नीम करोली बाबा का ही चमत्कार है।” निर्माता ने कहा

हनुमान अंश ऑस्कर्स में जाने से चूकी

बॉलीवुड हंगामा के साथ इंटरव्यू में फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह ने फिल्म की ऑस्कर्स एंट्री पर बात करते हुए कहा, “हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से हम ऑस्कर के लिए फिल्म की सबमिशन डेट भी मिस कर गए। भारत की तरफ से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 7 सितंबर थी।”

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निर्माता ने कहा “इसके बाद हमें हजारों लोगों के फोन आए कि आपने अपनी फिल्म ऑस्कर के लिए सबमिट क्यों नहीं की, लेकिन सच कहें तो हमें इसकी जानकारी ही नहीं थी। इस समय हम कई चीजों में बिजी हैं और हमारी टीम भी बहुत छोटी है, इसलिए हम इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे पाए।” निर्माता नम्रता सिंह से हुई इस भूल पर उन्हें काफी पछतावा भी हुआ। उनके हाथ से इतना बड़ा मौका निकल जाने की वजह से वह काफी निराश भी हुईं।