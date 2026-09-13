‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 118 प्रतिशत ज्यादा मुनाफा कमा चुकी है। फिल्म की इस सफलता को देखते हुए फैंस की उम्मीद थी ये फिल्म इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर 2026 में शामिल हो सकती है लेकिन सारे मापदंडों को पूरा करने वाली यह फिल्म ऑस्कर में जाने से चूक गई है। फिल्म की निर्माता ने इस बारे में बयान दिया है। इस फिल्म की टीम काफी छोटी थी, फिल्म के ऑस्कर में ना जाने के पीछे एक वजह ये भी रही।

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ऑस्कर 2026 में जाने से चूकी ‘हनुमान अंश’

फिल्म में डॉ. राम नंदन भोसले का किरदार निभाने वाले एक्टर चंदन आनंद ने जनसत्ता के साथ बातचीत में ‘हनुमान अंश’ के ऑस्कर में जाने की उम्मीद जताई थी। अब वह उम्मीद टूट चुकी है। ‘हनुमान अंश’ को हिंदी भाषा के अलावा सिर्फ तेलुगु में डब किया गया है।

बॉलीवुड हंगामा के साथ इंटरव्यू में फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह ने फिल्म की ऑस्कर्स एंट्री पर बात करते हुए कहा, “हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से हम ऑस्कर के लिए फिल्म की सबमिशन डेट भी मिस कर गए। भारत की तरफ से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 7 सितंबर थी।”

निर्माता को हुआ पछतावा

निर्माता ने कहा “इसके बाद हमें हजारों लोगों के फोन आए कि आपने अपनी फिल्म ऑस्कर के लिए सबमिट क्यों नहीं की, लेकिन सच कहें तो हमें इसकी जानकारी ही नहीं थी। इस समय हम कई चीजों में बिजी हैं और हमारी टीम भी बहुत छोटी है, इसलिए हम इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे पाए।”

एक्टर चंदन आनंद ने जताई थी ऑस्कर में जाने की आशंका

निर्माता नम्रता सिंह से हुई इस भूल पर उन्हें काफी पछतावा भी हुआ। उनके हाथ से इतना बड़ा मौका निकल जाने की वजह से वह काफी निराश भी हुईं। एक्टर चंदन आनंद ने जनसत्ता के साथ बातचीत में बताया था कि उन्हें फिल्म की अपार सफलता को देखकर लग रहा है कि फिल्म ऑस्कर तक चली जाएगी। लेकिन इस खबर से यकीनन फिल्म की टीम को भी काफी झटका लगा होगा।

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कमाल रिकॉर्ड्स किए हासिल

2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने भारत में करीब 236 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। ना कोई बड़ी स्टारकास्ट, ना कोई फैंसी सेट, ना कोई बड़ी वीएफएक्स टीम, फिर भी फिल्म ने जो कमाल किया है वो एक शानदार रिकॉर्ड है।

जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म को तेलुगु भाषा के अलावा बाकी भाषाओं में डब करने की योजना बनाई जा रही है। ‘हनुमान अंश’ को भारत के बाद 11 सितंबर को विदेश में भी रिलीज किया जा चुका है। लेकिन अब फिल्म ऑस्कर 2026 के लिए जाने से चूक गई है।